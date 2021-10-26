تعليق جديد من الخارجية الأمريكية حول انتخابات العراق

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالبيان الصحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتخابات 10 أكتوبر في العراق.

وقالت الخارجية الأمريكية: "نهنئ شعب وحكومة العراق على عملية انتخابات آمنة وسليمة من الناحية الفنية وسلمية إلى حد كبير".

وأضافت: "كانت انتخابات العراق فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم، وننضم إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعراقيين الآخرين ونحث جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات".

وكان أكد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية، مقتدى الصدر، أنه لن يتم السماح لأي دولة للتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها في العراق.

وقال الصدر في بيان: “لن نسمح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات ونتائجها وما يترتب من تحالفات وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي”.

وحذر الصدر من "مستويات تصل إلى حد التقليص الدبلوماسي أو الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية".

ودعا الصدر "جميع دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج الانتخابات؛ لأن ما يجري حاليا هو صراع ديمقراطي عراقي".

