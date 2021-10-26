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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ..قرار جزائري جديد بشأن المغرب

المغرب والجزائر
المغرب والجزائر

كشفت وكالة 'رويترز' نقلا عن مصادر مطلعة  أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وذكر مصدر بشركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.

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وشددت المصادر علي إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب، حيث يربط خط الأنابيب البالغة طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا، الجزائر بإسبانيا.

وبيًن مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية أنه في حال حدوث أي تعطلات فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.

المغرب اسبانيا الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية الجزائر والمغرب سوناطراك

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