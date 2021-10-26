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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفاء ربة منزل وطفلها فى ظروف غامضه بالسنبلاوين

نجل السيدة المختفية
نجل السيدة المختفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز اختفاء ربة منزل ونجلها فى ظروف غامضة عقب خروجها من منزلها بقرية كفر بدوى التابعة لمركز السنبلاوين.

وذلك بحسب أقوال أهل زوجها إنها عقب تغيبها قامت باتصال تليفونى تبلغهم أن ابنها بصحبتها و تعاود الإتصال مرة أخرى إلا أنه تم غلق الهاتف ولم يستدل عليها حتى الآن.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بورود بلاغ بتغيب ربة منزل تدعى شاهندة إسماعيل رمضان محمد ٢٢ عاما،  ومقيمة بقرية كفر بدوى دائرة المركز، منذ يوم الأربعاء الماضى، وبصحبتها نجلها محمد صبحى محمد عبد الهادى، ٥ سنوات، ولم تعد حتى الآن.

وقال زوج المتغيبة ويدعى صبحى محمد عبد الهادى، عامل ويعمل خارج البلاد، أنه لا توجد خلافات بينهما ولا تربطهما عداوة مع أحد، مؤكدا أن شقيقته قد تلقت اتصالا من زوجته عقب تغيبها بيوم واحد من الهاتف رقم ٠١٠٢٣٥١٢٠١٢ وأبلغتها أن نجلها معها وانها سوف تقوم بشراء شريحة تليفون لكى تتصل بوالدتها إلا أنه تم غلق الهاتف الذى اتصلت منه فيما بعد ولم تعد حتى الآن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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