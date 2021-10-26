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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

لـ137 باحثا.. رئيس جامعة سوهاج يوافق على صرف مكافآت النشر العلمى الدولي

صدى البلد

وافق الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، على صرف مكافآت النشر العلمى الدولي المتميز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين عن عام 2020 م، وعددهم 137 باحثا.

 

وبلغت قيمة مكافآت النشر العلمى الدولي المتميز (1,779,250) مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وخمسون جنيه، وذلك تقديراً للأداء المتميز للباحثين بالجامعة، وتحفيزاََ لهم لاستكمال مسيرة البحث العلمي.

 

وأكد "عبد الخالق"، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا برفع مستوى البحث العلمي، وذلك من خلال توفير البيئة العلمية الملائمة لإجراء البحوث، وتوفير كل مايلزم من أجهزة ومعامل ومختبرات، وكافة احتياجات الباحثين فى مختلف التخصصات.

 

وأضاف أنه تم الاهتمام أيضاً بتطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة من حيث الكم والكيف، والتركيز على المجالات البحثية الحديثة التي تواكب التغييرات السريعة بالعالم، بحيث تكون أكثر قابلية للتطبيق وتحقق فائدة فعلية على المجتمع ككل.

 

من جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي يعد أهم ركائز العمل الجامعي، وهو أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز فى سلم تصنيفات الجامعات محلياََ وإقليمياََ وعالمياَ.

 

وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأبحاث العلمية المتميزة فى دعم خطة الدولة التنموية، عن طريق توظيفها فى حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، والقضايا التي تشغل الرأي العام على كافة الأصعدة.

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ولفت إلى حرص الجامعة على صرف مكافآت مادية قيم لأبناءها العلماء والباحثين المتميزين، من أجل تشجيع النشر العلمي وخلق المزيد من الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات البحثية.

 

بدوره قال الدكتور إسلام الشيخ رئيس لجنة المشروعات والجوائز بالجامعة، إن الأبحاث المنشورة في عام 2020 شهدت قفزة ملحوظة من حيث العدد و معامل تأثير المجلات التي تم النشر بها، وذلك يرجع إلى حرص جامعة سوهاج على تشجيع الباحثين المتميزين بها، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الجامعة تحسناََ ملحوظاََ في النشر الدولي لعام 2021.

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