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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 26 -10-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 -10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:


متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  891 إلى 894
عيار 22  817 إلى 819
عيار 21  780 إلى 782
عيار 18  669 إلى 670
عيار 14  520 إلى 521
عيار 12  446 إلى 447
الاونصة 27,723 إلى 27,795
الجنيه الذهب 6,240 إلى 6,256
الكيلو 891,429 إلى 893,714
سعر الذهب في مصر بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الجرام من عيار 18

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