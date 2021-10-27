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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية الشباب.. مزرعة متكاملة لإنتاج الزيتون في شمال سيناء ..شاهد

مخلفات الجفت الناتج
مخلفات الجفت الناتج عن عصر الزيتون بالعريش

تمتلك مديرية  الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، مزرعة تقع علي  مساحة 50 فدانا ،  تدار بنظام وحدة ذات طابع خاص ،وهي مزرعة لأشجار الزيتون ،وتاريخ إنشائها عام 1986م، بعد عودة مدينة العريش .

وقامت وزارة الشباب والرياضة " المجلس الأعلى للشباب والرياضة  آنذاك " بعمل معسكرات عمل  للشباب من مختلف محافظات  الجمهورية لتعريفهم بارض سيناء ، والقيام  بزراعه أشجار الزيتون. حيث أقيمت علي أكتاف الشباب من مختلف محافظات مصر للتعريف بقيمة الأرض التي تم استردادها عقب نصر أكتوبر ٧٣.

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام  الشباب والرياضة بشمال سيناء ،انه تم الانتهاء من زراعه 30 فدانا من خلال معسكرات العمل التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وكان آخر انتاج للمزرعة حوالي 100 طن.

كما  تم إنشاء المعصرة  بتمويل من وزارة التعاون الدولي عن طريق محافظه شمال سيناء، في صورة  منحه، حيث تقوم بالحصول علي نسبه ٤٥٪ من الإنتاج نظير ذلك وتقوم المعصرة بعصر  إنتاج قرية  الشباب ، بالإضافة إلي محصول المزارعين في المناطق المحيطة بالمزرعة.

مصنع لتخليل الزيتون 

وقال كليب ، ان معصرة الزيتون  تقدم خدمات للمواطنين والمزارعين في منطقتي العريش والشيخ زويد، للقيام  باعمال العصر واستلام الزيت في حينه ،علاوه علي تخفيض أسعار العصر للزيتون عن اسعار السوق المحلي .
وأيضا تم بناء مصنع لتخليل الزيتون والذي سيتم تشغيله  وان في القريب العاجل نقوم بتشغيله وسنقوم بطلب معسكرات عمل من وزاره الشباب والرياضة لزراعه ال 20 فدان المتبقيين من المزرعه.

كما تتجه القرية الي صناعة الجفت الناتج عن عملية عصر ثمار الزيتون وذلك في صناعة الجفن النباتي والسماد العضوي. 

ونأمل من وزراه الشباب والرياضة بعوده معسكرات الشباب  للعمل ،  لتعليم الشباب بقيمة العمل وأهمية الزراعة خاصة علي ارض سيناء الغالية ، بعدما تم القضاء علي الارهاب في شمال سيناء، الي جانب ارتباط الشباب في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه لزراعه أشجار الزيتون مره اخري لتكون لهم تاريخ علي أرض البطولات شمال سيناء .

وتشهد مزرعة الشباب بالعريش، التابعة لمديرية الشباب والرياضة، حاليا القيام بعصر محصول الزيتون اخلاص بالزراعة وكذلك الخاص بالمزارعين من مختلف قري المحافظة.

FB_IMG_1634332497751
FB_IMG_1634332497751
أشجار الزيتون مزرعة لأشجار الزيتون محافظة شمال سيناء وزارة الشباب والرياضة ثمار الزيتون محصول الزيتون

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