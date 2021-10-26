عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

صورة ارشيفية.. إعصار
صورة ارشيفية.. إعصار قوي يضرب إيطاليا

قال رجال الإنقاذ في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إن إعصارا قويا ضرب جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق حول مدينة كاتانيا، وحولت الشوارع والساحات إلى أنهار وبحيرات، وتسببت في وقوع حالات وفاة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال متحدث باسم مجموعة ميسريكورديا للمتطوعين الذين يساعدون الشرطة ورجال الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمال كاتانيا.

وغمرت الأمطار بعض الشوارع والساحات في كاتانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في وسط المدينة وإغراق المحلات التجارية.

وتم إغلاق المدارس في المدينة وفي عدد من البلدات المجاورة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفيضانات ضربت أيضا جناحًا في مستشفى جاريبالدي في كاتانيا.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء إن حالة الطوارئ واسعة النطاق وحرجة للغاية ولا يبدو أنها تتحسن.

إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.. تفاصيل

بسبب أحداث اقتحام الكابيتول .. قرار عاجل من بايدن ضد ترامب

وقال موقع الطقس الإيطالي Ilmeteo.it، إن أجزاء من صقلية وكالابريا، تعرضت لسيول عنيفة بسبب إعصار قوي، ومن المتوقع أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقالت جمعية المزارعين في صقلية في بيان إن أكثر من 300 ملم من الأمطار سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات قليلة أمس الأحد، ما يقرب من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.

 

إيطاليا البحر المتوسط حالة الطوارئ امطار غزيرة التيار الكهربائى جنوب إيطاليا تيار الكهربائى فيضانات إعلان حالة الطوارئ جزيرة صقلية كاتانيا

موضوعات متعلقة

بسبب أحداث اقتحام الكابيتول .. قرار عاجل من بايدن ضد ترامب

أردوغان يتراجع عن طرد سفراء الـ10 دول الغربيين

بعد فيروس كورونا.. خطر جديد قادم من الصين يهدد بتدمير العالم

إيران تقترب بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع الأسلحة.. ووكالة الطاقة الذرية تتحرك

الفرصة الأخيرة| غازات الاحتباس الحراري تسجل رقما قياسيا.. العالم يسير نحو الهاوية

إصابة 5 أشخاص وإجلاء 30 آخرين في انفجار مبنى سكني بـ روسيا

تحذيرات مقلقة من أمريكا.. المفاوضات النووية مع إيران تمر بـ "مرحلة حرجة"

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ