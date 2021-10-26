حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

قال رجال الإنقاذ في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إن إعصارا قويا ضرب جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق حول مدينة كاتانيا، وحولت الشوارع والساحات إلى أنهار وبحيرات، وتسببت في وقوع حالات وفاة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال متحدث باسم مجموعة ميسريكورديا للمتطوعين الذين يساعدون الشرطة ورجال الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمال كاتانيا.

وغمرت الأمطار بعض الشوارع والساحات في كاتانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في وسط المدينة وإغراق المحلات التجارية.

وتم إغلاق المدارس في المدينة وفي عدد من البلدات المجاورة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفيضانات ضربت أيضا جناحًا في مستشفى جاريبالدي في كاتانيا.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء إن حالة الطوارئ واسعة النطاق وحرجة للغاية ولا يبدو أنها تتحسن.

وقال موقع الطقس الإيطالي Ilmeteo.it، إن أجزاء من صقلية وكالابريا، تعرضت لسيول عنيفة بسبب إعصار قوي، ومن المتوقع أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقالت جمعية المزارعين في صقلية في بيان إن أكثر من 300 ملم من الأمطار سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات قليلة أمس الأحد، ما يقرب من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.