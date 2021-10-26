محافظ الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس البدرشين ..شاهد

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس، والوقوف على الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.

وتفقد محافظ الجيزة، مدرستى ميت رهينة الابتدائية والشهيد النقيب نصر عبدالحكيم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين.



وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للاطمئنان على سير العملية التعليمية ونسب الحضور والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.



وتابع المحافظ فعاليات تنفيذ الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والتقزم لطلبة المرحلة الابتدائية موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بحالة النظافة والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب.



ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بمواصلة مجهودات رفع المخلفات من محيط المدارس والتأكد من حالة النظافة مع رفع أي إشغالات أولا بأول والتأكد من وجود الأغطية على بالوعات الصرف وأعمدة الإنارة حفاظا على السلامة العامة.



ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة .

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