محافظ جنوب سيناء يفتتح ساحة انتظار السيارات بمدينة الطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، ساحة انتظار السيارات بجوار السوق الحضاري بمدينة طور سيناء.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس صندوق التنمية الحضرية، وجهاز تعمير سيناء، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية على أرض المحافظة بتكلفة تتخطى الـ 270 مليون جنيه، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة جنوب سيناء.

وأكد أنه جرى إنشاء ساحة انتظار سيارات ملحقة بسوق بدر الحضري بحي النصر، لخدمة المواطنين المترددين على السوق، وتعد هذه الساحة استكمالًا لمنظومة تشغيل السوق الحضاري بكفاءة عالية، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المواطنين خلال ترددهم على للسوق الحضاري، وتعظيم الاستفادة الكاملة للسوق لتقديم كافة الخدمات المطلوبة.

وأوضح أن تكلفة إنشاء الساحة تصل إلى 3,5 مليون جنيه، لتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب لتشغيل السوق الحضاري.

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