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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيني تعلن اكتشاف 3 آبار بترول جديدة في الصحراء الغربية .. تفاصيل

صدى البلد

حققت شركة إيني الإيطالية ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر. وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة. 

وقد تم تحقيق الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرىياسمينW-1X   و  MWD-21،  اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب  من حقل غرب مليحة العميق . ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين ،حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج  2000 برميل يومي من الخام الخفيف و 7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.  كما أسفر البئر  MWD-21 الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج ، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا. 

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى  1500 برميل مكافئ زيت يوميا، ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية. 

 هذا وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالي إنتاج حوالى6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إيني متابعة استراتيجيتها الناجحة في البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

جدير بالذكر أن إيني تمتلك، من خلال شركتها الفرعية(أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12%بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%. 

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية. 

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالى 360 ألف برميل مكافئ زيت يوميًا. 

يني شركة ايني الإيطالية امتيازات مليح بئر ياسمين W-1X امتياز جنوب غرب مليحة

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