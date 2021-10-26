أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع بنكي الياباني والأوروبي المركزيين يوم الخميس، يعقبهما اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا، ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 0607 بتوقيت غرينتش، وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.

كان الذهب قد قفز بما يقرب من 1% أمس الاثنين مسجلا 1809.66 للأونصة، أي بفارق نحو 4 دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.



