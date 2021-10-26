يتناول 11 مجالا.. صحة الغربية تستقبل وفد الصحة لافتتاح اليوم العلمي

افتتح الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فعاليات اليوم العلمي، الذي نظمته إدارة التدريب بالمديرية المُقام في مركز طبي سعيد بالمحافظة اليوم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن فعاليات اليوم العلمي تهدف إلى تغطية موضوعات برامج العناية المركزة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، وأساسيات دعم الحياة، وبروتوكول علاج كوفيد- 19، والصيدلة الإكلينيكية، والأسنان، وإدارة الأزمات والكوارث، والنسا والتوليد، وبرنامج التوعية ، والأضرار المتعلقة بأخطار التمثيل الغذائي، ودور تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد في عمل مناظرات، بمستشفيات وزارة الصحة، لنقل الخبرات والمهارات العلمية والفنية، للارتقاء بالمنظومة الطبية بالوزارة وتدريب الأطقم الطبية، بمستشفيات وزارة الصحة .

من جانبه أبدى الدكتور إيهاب كمال سعادته البالغة بوجوده بمحافظة الغربية ، مشيدا باهتمام أطباء المحافظة بالتواجد في اليوم العلمي، وسعيهم لتلقي العلم، ووعد بتكرار مثل هذه الزيارات مستقبلاً، ونقل رسالة شكر وتقدير وزيرة الصحة والسكان، لجميع الأطباء والأطقم الطبية بالمحافظة، على مجهوداتهم الدائمة في خدمة المرضى بالمحافظة كما تقدم بالشكر الخاص إلى الدكتوره رشا حموده مدير إدارة التدريب والمدارس وجميع العاملين بالإدارة على تنظم اليوم العلمي والجهد المبذول.

وعقد الدكتور إيهاب كمال اجتماعا مع المدربين المُعتمدين في مختلف التخصصات الطبية بالمحافظة، للتوعية بأهمية منظومة التعليم الطبي المهني، والتدريب المستمر، كما اجتمع مع منسق الزمالة بالمحافظة، واطلع على التحديات التي تمنع اعتماد الأقسام، من حيث التجهيزات، والقوى البشرية، وتردد المرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريبية، وخطة العمل للتطوير .

IMG-20211026-WA0146

IMG-20211026-WA0144

IMG-20211026-WA0148

IMG-20211026-WA0147

IMG-20211026-WA0132