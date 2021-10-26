عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يتناول 11 مجالا.. صحة الغربية تستقبل وفد الصحة لافتتاح اليوم العلمي

اللقاء الطبي
اللقاء الطبي

افتتح الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، والدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة بالغربية، فعاليات اليوم العلمي، الذي نظمته إدارة التدريب بالمديرية المُقام في مركز طبي سعيد بالمحافظة اليوم.

 

مصادرة 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط 2 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك بحملة تموينية في الغربية

محافظ الغربية يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي

الأولى من نوعها .. محافظ الغربية يكرم أفضل مدير مديرية ورئيس مدينة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

حبس فراش مدرسة هتك عرض تلميذ معاق بالسنطة

رئيس المحلة: تحرير 25 محضرا متنوعا في حملات مرورية

ضبط 18 مركبة مخالفة في حملة بشوارع الغربية

بالصور.. تكريم أوائل خريجي المعهد الفني الصحي بالغربية

رئيس جامعة طنطا: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي وانطلاقة كبرى لبناء الجمهورية الجديدة

الأولى من نوعها .. محافظ الغربية يكرم أفضل مدير مديرية ورئيس مدينة

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن فعاليات اليوم العلمي تهدف إلى تغطية موضوعات برامج العناية المركزة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، وأساسيات دعم الحياة، وبروتوكول علاج كوفيد- 19، والصيدلة الإكلينيكية، والأسنان، وإدارة الأزمات والكوارث، والنسا والتوليد، وبرنامج التوعية ، والأضرار المتعلقة بأخطار التمثيل الغذائي، ودور تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد في عمل مناظرات، بمستشفيات وزارة الصحة، لنقل الخبرات والمهارات العلمية والفنية، للارتقاء بالمنظومة الطبية بالوزارة وتدريب الأطقم الطبية، بمستشفيات وزارة الصحة .

من جانبه أبدى الدكتور إيهاب كمال سعادته البالغة بوجوده بمحافظة الغربية ، مشيدا باهتمام أطباء المحافظة بالتواجد في اليوم العلمي، وسعيهم لتلقي العلم، ووعد بتكرار مثل هذه الزيارات مستقبلاً، ونقل رسالة شكر وتقدير وزيرة الصحة والسكان، لجميع الأطباء والأطقم الطبية بالمحافظة، على مجهوداتهم الدائمة في خدمة المرضى بالمحافظة كما تقدم بالشكر الخاص إلى الدكتوره رشا حموده مدير إدارة التدريب والمدارس وجميع العاملين بالإدارة على تنظم اليوم العلمي والجهد المبذول.

وعقد الدكتور إيهاب كمال اجتماعا مع المدربين المُعتمدين في مختلف التخصصات الطبية بالمحافظة، للتوعية بأهمية منظومة التعليم الطبي المهني، والتدريب المستمر، كما اجتمع مع منسق الزمالة بالمحافظة، واطلع على التحديات التي تمنع اعتماد الأقسام، من حيث التجهيزات، والقوى البشرية، وتردد المرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريبية، وخطة العمل للتطوير .

IMG-20211026-WA0146
IMG-20211026-WA0146
IMG-20211026-WA0144
IMG-20211026-WA0144
IMG-20211026-WA0148
IMG-20211026-WA0148
IMG-20211026-WA0147
IMG-20211026-WA0147
IMG-20211026-WA0132
IMG-20211026-WA0132
IMG-20211026-WA0136
IMG-20211026-WA0136
وكيل الصحة بالغربية مساعد وزيرة الصحة التعليم الطبي اليوم العلمى التدريب وزيرة الصحة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

موضوعات متعلقة

مصادرة 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط 2 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك بحملة تموينية في الغربية

محافظ الغربية يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي

الأولى من نوعها .. محافظ الغربية يكرم أفضل مدير مديرية ورئيس مدينة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

حبس فراش مدرسة هتك عرض تلميذ معاق بالسنطة

رئيس المحلة: تحرير 25 محضرا متنوعا في حملات مرورية

ضبط 18 مركبة مخالفة في حملة بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الله: الرياضة المصرية تدار بنظرية الـ توك توك

10 غرز .. فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير

فوربس تعلن إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ

رسميا.. الخطيب يعلن عن قائمته في انتخابات الأهلي القادمة

أفكار ومبادرات لا تحصى|كيف غيرت خطط الرئيس السيسي حياة المصريين للأفضل

عصام الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ