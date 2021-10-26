بالصور.. تكريم أوائل خريجي المعهد الفني الصحي بالغربية

كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية خريجي المعهد الفني الصحي ذلك بالحفل الذي نظمتة نقابة العلوم الصحية بالغربية بدعوة كريمة من الاستاذ حسن ابو النجا النقيب العام للعلوم الصحية بالمحافظة وبحضور الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والأستاذة ناديه أنور نقيب تمريض الغربية والدكتوره لنبي مشالي عميد المعهد الفني الصحي ونخبة كبير من القيادات وذلك تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال الدكتور عبد الناصر ، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة رويال بلاس ، أن مديرية الصحة بالغربية تدعم مدارس التمريض والمعهد الفنى الصحى بكل قوة لأنهم هم درع الامان للمنظومة الصحية وأنه يعمل جاهدا على توفير الإمكانات والإحتياجات من أجل تخريج دفعات ماهرة قادرة على سد العجز وتقديم الخدمة بحرفة ومهنية.



واشاد بدور نقابة العلوم الصحية وأنها من أقوى النقابات المستقلة التى تطالب دائماً وباستمرار بجميع حقوق الفنى الصحي بمصر سواء كانت حقوق مادية أو معنوية لتوفير حياة كريمة للفنيين الصحيين وأسرهم.

كما أكد حسن أبو النجا نقيب العلوم الصحية ، خلال كلمته على دور النقابة من خلال إقامة الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل المهارات الطبية والصحية للخريجين بهدف الوصول إلى رفع الكفاءة العملية والفنية والإدارية للفنين كما تقدم بكل الشكر لجميع أعضاء النقابة على الجهد المبذول للوصول إلى اعلي درجات التقدم والازدهار والارتقاء بالمنظومه الصحية بالغربية

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