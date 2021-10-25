عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تنظم رحلات طلابية لزيارة مواقع عمل مبادرة "حياة كريمة"

رحلات مديرية التربية
رحلات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، عن توجيه رحلتين لمدارس إدارتي قطور وزفتي  لزيارة مواقع العمل التي يتم فيها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، منها مجمع الخدمات التنموي، مجمع الخدمات الزراعي البيطري، تطوير ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح، تبطين ترعة العطف، تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب الارتوازي، توصيل شبكات والفايبر للاتصالات، عقد جلسة بقاعة مدرسة التمريض، للتعريف بالمبادرة والمشروعات، التوجه إلى دهتورة لتفقد عيون وقناطر دهتورة. 

إنشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الغربية.. اعرف العنوان والتفاصيل


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، رحلة طلابية من إدارتي قطور وزفتى لزيارة مركز ومدينة زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة بنطاق قري مركز زفتي.

تحقيق عاجل في واقعة إصابة طالب بـ 65 غرزة بمدرسة خاصة في الغربية

في ذات السياق كما كلف  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم  في توجيهاته إلي مساعديه بأهمية تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بتنفيذ رحلات تثقيفية للطلاب والمعلمين لزيارة مواقع العمل لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم تنفيذها في مركز ومدينة زفتى، وبإشراف مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى.

IMG-20211025-WA0036
IMG-20211025-WA0036
IMG-20211025-WA0035
IMG-20211025-WA0035
IMG-20211025-WA0038
IMG-20211025-WA0038
IMG-20211025-WA0037
IMG-20211025-WA0037
IMG-20211025-WA0039
IMG-20211025-WA0039
IMG-20211025-WA0042
IMG-20211025-WA0042
IMG-20211025-WA0041
IMG-20211025-WA0041
IMG-20211025-WA0040
IMG-20211025-WA0040
تعليم الغربية رحلات طلابية مدينة زفتى قطور مبادرة حياة كريمة قري مركز زفتي

موضوعات متعلقة

ضبط خامات فاسدة بمصنع غير مرخص في الغربية .. صور

ترشيحاتنا

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

رئيس الوزراء من باريس: الحكومة حريصة على مساندة استثمارات أورانج في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ