تعليم الغربية تنظم رحلات طلابية لزيارة مواقع عمل مبادرة "حياة كريمة"

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، عن توجيه رحلتين لمدارس إدارتي قطور وزفتي لزيارة مواقع العمل التي يتم فيها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، منها مجمع الخدمات التنموي، مجمع الخدمات الزراعي البيطري، تطوير ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح، تبطين ترعة العطف، تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب الارتوازي، توصيل شبكات والفايبر للاتصالات، عقد جلسة بقاعة مدرسة التمريض، للتعريف بالمبادرة والمشروعات، التوجه إلى دهتورة لتفقد عيون وقناطر دهتورة.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، رحلة طلابية من إدارتي قطور وزفتى لزيارة مركز ومدينة زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة بنطاق قري مركز زفتي.

في ذات السياق كما كلف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في توجيهاته إلي مساعديه بأهمية تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بتنفيذ رحلات تثقيفية للطلاب والمعلمين لزيارة مواقع العمل لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم تنفيذها في مركز ومدينة زفتى، وبإشراف مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى.

IMG-20211025-WA0036

IMG-20211025-WA0035

IMG-20211025-WA0038

IMG-20211025-WA0037

IMG-20211025-WA0039

IMG-20211025-WA0042

IMG-20211025-WA0041