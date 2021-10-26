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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختاره بايدن شخصيا.. الكونجرس يوافق على تعيين السفير الأمريكي الجديد في تركيا

صدى البلد

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعيين جيف فليك، السناتور الجمهوري السابق، سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، الذي رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

ورشح الرئيس جو بايدن جيف فليك لهذا المنصب في يوليو. على عكس العديد من المرشحين الآخرين للرئيس في وزارة الخارجية، واجه فليك القليل من المعارضة لاختياره في مجلس الشيوخ.

 

وثبت أن تصويت تأكيده أمر سهل، حيث قام مجلس الشيوخ بتنصيبه كمبعوث جديد للولايات المتحدة في أنقرة بتصويت بسيط.

 

وتقاعد الجمهوري من ولاية أريزونا من مجلس الشيوخ في عام 2019، مشيرًا إلى أنه كان بعيدًا عن حزبه وسط اشتباكات متكررة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أكد مجلس الشيوخ على تعيين سيندي هينسلي ماكين، وهي سيدة أعمال من أريزونا وأرملة الراحل جون ماكين، ممثلة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

أيد المجلس كل من ماكين وفليك بايدن لمنصب الرئيس في عام 2020.

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على الرغم من أن فليك سيصبح أول مُعين سياسيًا يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا منذ 40 عامًا، إلا أنه عمل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقدمت اللجنة ترشيحه الأسبوع الماضي عن طريق التصويت مع العشرات من المرشحين الآخرين لوزارة الخارجية. وشملت القائمة نائب رئيس مورجان ستانلي توماس نيديس، الذي اختاره بايدن للعمل كسفير في إسرائيل.

ومع ذلك، فإن اللجنة لم تقدم ترشيح باربرا ليف - السفيرة الأمريكية السابقة لدى الإمارات العربية المتحدة - لتعمل كأكبر دبلوماسية في وزارة الخارجية في الشرق الأوسط كما كان مقررًا في الأصل  بسبب تعليق في اللحظة الأخيرة على ترشيح الجمهوري تيد كروز.

وسيحل فليك محل ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي المحترف الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا منذ عام 2019.

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