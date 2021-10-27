نجم الزمالك يعترف: ركلة الجزاء أمام إنبي غير صحيحة

قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر إن ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي، في مباراة الأمس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز غير صحيحة.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" ضربة جزاء الزمالك بها شك وأري أنها غير صحيحة ولكن لاعب الزمالك كان أذكي".

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشر مساء حتى الواحدة صباحا.

وانتهت امس الثلاثاء، ثاني أيام مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بعدد من المباريات التي شهدت إثارة كبرى.

ونجح المقاولون العرب في خطف فوز ثمين على الشرقية للدخان، بهدف مقابل لا شيء، فيما انتهت المباراة التي جمعت فريقي الجونة وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.