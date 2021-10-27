الكركم والليمون.. تعرف على أطعمة مفيدة للقلب والشرايين

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أطعمة مفيدة للقلب والشرايين...









أطعمة مفيدة للقلب والشرايين..





تعرف على قائمة بأبرز أطعمة مفيدة للقلب والشرايين فيما يأتي:





1. الخضراوات الورقية

تتوفر العديد من الفيتامين والمعادن ومضادات الأكسدة في الخضراوات الورقية، مثل:

السبانخ والكرنب وغيرها، كما أن هذه الخضراوات تحتوي على فيتامين ك الهام لحماية الشرايين وتحسين تخثر الدم.

أيضًا تعد الخضراوات الورقية مصدرًا جيدًا للنترات الغذائية، والتي تساعد على تخفيض ضغط الدم وتقليل فرص الإصابة بتصلبالشرايين، كما أنها يمكن أن تحسن وظائف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية.





2. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على مستويات مرتفعة من الألياف، وبالتالي قد تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والذي يزيدمن خطر الإصابة بأمراض القلب.





كما أن تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة يساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتةالدماغية، ولذلك يجب إدراج الحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي المتبع كونها من عدة أطعمة مفيدة للقلب والشرايين.





3. الأفوكادو

يعد الافوكاتوا من أفضل الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الشرايين، وذلك لأنها تساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيدوتقليل مستويات الكوليسترول الضار.





كما أن الأفوكادو يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم تفوق الموز، ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.





4. الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على الدهون الصحية الهامة لصحة القلب والشرايين، والتي تعرف أيضًا بالدهون غير المشبعة.

وتساهم أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل مستويات الدهون الثلاثية والوقاية من مخاطر أمراض القلب.

وتتمثل الأسماك الدهنية التي تتعد من أبرز أطعمة مفيدة للقلب والشرايين في السلمون، والتونة، والسردين، والماكريل، ولذلك ينصح بتناولهابانتظام.





5. المكسرات

هناك ارتباط وثيق بين تناول المكسرات والحفاظ على صحة القلب، حيث إنها غنية بالدهون الصحية والألياف غير المشبعة والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للقلب والشرايين.

توفر المكسرات أيضًا مستويات مرتفعة من المغنيسيوم الذي يعيق تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين، وبالتالي يحول دون انسدادها.

وينصح بتناول المكسرات البرازيلية، بالإضافة إلى اللوز والكاجو والجوز، بحيث لا تقل عن 3 إلى 5 حصص أسبوعيًا.





6. زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على الدهون الصحية وحمض الأولييك (Oleic acid) الأحادي غير المشبع الذي يحمي القلب من الأمراض ويقلل منخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويمكن إضافة زيت الزيتون إلى السلطات واللحوم والدجاج والأطعمة المختلفة، حيث أنه بديل مثالي للزيوت النباتية.





7. نبات الهليون

يعد الهليون مصدر طبيعي للفولات، وبالتالي يساعد على منع تراكم أحماض الهوموسيستين (Homocysteine) الأمينية، والتي يمكن أنتزيد خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكته الدماغيه

ولذلك ينصح بإدراج نبات الهليون إلى النظام الغذائي المتبع وإضافته إلى الأطباق الصحية المختلفة.





8. البقوليات

يمكن للبقوليات أن تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنها غنية بالألياف ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدةوالبروتينات، وجميعها عناصر هامة لصحة القلب.

ينصح بتناول البقوليات التي تعد من عدة أطعمة مفيدة للقلب والشرايين بأنواعها المختلف، مثل: الفاصوليا والحمص والبازلاء والعدس.





9. بعض أنواع البذور

تعد بذور الشيا وبذور الكتان من المصادر النباتية لأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل: حمض ألفا لينولينيك (ALA)، مما يعود على القلببالعديد من الفوائد.

حيث يمكن أن تساعد على تخفيض مستويات الدهون الثلاثية، وتقلل ضغط الدم وتراكم اللويحات الدهنية بالشرايين.





10. الشوكولاتة الداكنة

توفر الشوكولاتة الداكنة العديد من الفوائد لصحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين الناتج عن تراكم اللويحات، حيث تساعد الشوكولاتة علىمنع التصاق خلايا الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية.

ولكن لا ينصح بالإكثار من تناول الشكولاته الداكنه لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من السعرات الحرارية وقد تسبب زيادة الوزن.





11. الكركم

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الكركم على تقليل تلف جدران الشرايين، حيث أن الالتهاب له تأثير مباشر علىتصلب الشرايين.

كما أن الكركم قد يساهم في تقليل الترسبات الدهنية بالأوعية الدموية ويقلل من فرص انسدادها.

ويسهل إضافة الكركم إلى النظام الغذائي المتبع من خلال إضافته إلى الأطباق المختلفة، كما يمكن صنع شاي الكركم أو الحليب الذهبيالذي يحتوي عليه.





12. الرمان

يعد الرمان من أهم أطعمة مفيدة للقلب والشرايين، فهو يمكن أن يقلل انسداد الشرايين ويحسن تدفق الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرةمن مضادات الأكسدة.

وينصح بشرب عصير الرمان للحصول على فوائده العديدة، ويفضل عدم إضافة السكر إليه، كما يمكن تناول بذور الرمان مع دقيق الشوفانكوجبة صحية في الصباح.





13. الحمضيات

تلعب الحمضيات دورًا هامًا لتعزيز صحة القلب، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج والفلافونويد (Flavonoid) الذي يحمي جدران الشرايين.

ينصح بتناول الحمضيات بأنواعها، مثل: الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت كما يمكن صنع عصائر طازجة من هذه الحمضيات ولكن دونإضافة السكر إليها.