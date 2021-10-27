ارتفاع في أسعار الذهب بالصاغة .. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار الذهب اليوم بأسواق ومحلات الصاغة بالدقي، أمس الثلاثاء 26 أكتوبر، والتي شهدت ارتفاعاً بمعدل جنيهات .

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة الذهبية، إن سعر الذهب لعيار 24 وصل الي 896 جنيهاً، بينما وصل عيار 21 الي 784 جنيهاً، وعيار 18 للذهب وصل الي 672 جنيهاً.

وأوضح راضي ان متوسط سعر المصنعية للجرام تتراوح بين 80 جنيها و100 جنيه تختلف باختلاف كل مصنع ودرجة نظافة المنتج ووزن الفصوص به.

الجدير بالذكر أن عاودت أسعار الذهب في مصر مساء امس الثلاثاء 26-10-2021، التراجع مجددا وسط تذبذب في الأسعار الآن صعودا وهبوطاً، لتهبط الأوقية في البورصة العالمية للمعادن بأكثر من 20 دولاراً، منتصف جلسة اليوم الثاني للتداول، لتهبط الأسعار في السوق المحلية بمحال الصاغة في التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع بمقدر 4 جنيهات في التعاملات ليبلغ 780 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

فيما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 669 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.