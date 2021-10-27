عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة إصابة إليسا بـ السرطان

إليسا
إليسا

تحتفل اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، الفنانة اللبنانية إليسا ، بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1971  بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني.

الاسم الحقيقي لـ إليسا هو إليسار زكريا خوري، وولدت لأم سورية اسمهى «يمنى سعود»، وأب لبنان كان يعمل شاعرًا ومدرسًا للغة العربية، ولديها من الشقيقات 2، هما «نورما وريتا»، ومن الأشقاء ثلاثة، هم: «غسان وجهاد وكميل». 

 

قصة إصابة إليسا بـ السرطان

في 26 ديسمبر 2017، خضعت اليسا للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت و كانت نتيجتها انها مصابة بالمرحلة الاولى من سرطان الثدي، تلقت اليسا الخبر بكل قوة وأكبر دليل على ذلك إحيائها لحفل رأس السنة في دبي بعد علمها بمرضها بايام.

بدأت اليسا على الفور مرحلة علاجها من سرطان الثدي من خلال تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي مرتين يوميا وسط تكتم كبير على تفاصيل المرض حتى لا تسبب الضيق والحزن لجمهورها. 

وفي 3 فبراير 2018 ، عانت إليسا من مضاعفات علاج السرطان، فسقطت على المسرح اثناء احيائها حفلا غنائيا بالقرية العالمية بدبي في الامارات العربية المتحدة (في ذلك الوقت) بسبب شعورها بالارهاق نتيجة للعلاج المكثف و القاسي الذي تخضع اليه، وبررت وقتها لوسائل الاعلام وعكتها الصحية انها غابت عن الوعي بسبب انخفاض في ضغط الدم. 

txt

كلك إحساس.. بهاء الدين محمد يهنئ إليسا بعيد ميلادها

txt

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

وبعدها بشهر، بدأت اليسا تسجيل اغنيات البومها الى كل اللي بيحبوني وكان غالبية فريق العمل لا يعلموا اصابتها بالسرطان، ولكنها في ذات يوم قررت اخبار الملحن محمد يحيى انها تعاني من السرطان وتتعالج وانها قوية وعلى ما يرام. 

محمد يحيى هو ملحن اغنية " الى كل اللي بيحبوني" التي اهدتها للاشخاص الذين ساندوها في أزماتها وايضا لجمهوره.

وفي يوليو2018، بدأت اليسا تصوير كليب «الى كل اللي بيبحوني» الذي جسد معاناتها مع المرض الخبيث مع المخرجة اللبنانية انجي جمال مستعينة باصدقائها المقربين وبتسجيلات صوتية حقيقة لها وهي تبكي ، لتعلن عن انتصارها على السرطان و تعافيها منه تمامًا.

وبعد شهر من تصوير الكليب، طرحت إليسا كليب الى كل اللي بيحبوني ، وكشفت من خلاله قصة إصابتها مع السرطان وتعافيها منه، فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات دعم من جمهورها و نجوم الفن لتهنئة اليسا على تعافيها من السرطان وسط دموع فرحة وحزن ومشاعر مختلطة. 

 

إليسا الفنانة اللبنانية السرطان عيد ميلاد عيد ميلاد اليسا

موضوعات متعلقة

ماجدة خيرالله: يجب توافر بديل يوازي قوة مهرجان الإذاعة والتلفزيون

شاب حالم وفتاة حاسمة.. بوسترات شخصيات فيلم فرق خبرة

متعلق بيكي.. كواليس الأغنية الرسمية لختام مهرجان الجونة

الفائز بـ 22 جائزة دولية| عرض فيلم بين بحرين في مونتريال بكندا

حنان شومان: التكريمات الوهمية تقلل من الفنان

تواجه خطر الحريق بسبب فرن مخبوزات.. تفاصيل أزمة عمارة يوسف شاهين

من خلال فيلم جدران.. درة تدخل عالم الرعب السينمائي

سمية درويش تحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. 18 نوفمبر

ترشيحاتنا

بعد لقاء بوتين وبينيت.. إسرائيل تعترف بالحاصلين على اللقاح الروسي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

احذر.. قلة النوم تؤثر على الحركة والمشي

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على 53 هاتفا ذكيا.. وخبير يكشف طريقة حماية الهواتف من الاختراق

حدث ليلا|الصحة:871 إصابة و42 وفاة بكورونا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج في مواجهة مع الأمن .. لبنان يتنصل من تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

مايا أشرف زكي : اخترقت مجال الإخراج لحبي الشديد للسينما..وروجينا: كنت أتمنى ابنتي أن تصبح فنانة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ