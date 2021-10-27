في عيد ميلادها.. قصة إصابة إليسا بـ السرطان

تحتفل اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، الفنانة اللبنانية إليسا ، بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1971 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني.

الاسم الحقيقي لـ إليسا هو إليسار زكريا خوري، وولدت لأم سورية اسمهى «يمنى سعود»، وأب لبنان كان يعمل شاعرًا ومدرسًا للغة العربية، ولديها من الشقيقات 2، هما «نورما وريتا»، ومن الأشقاء ثلاثة، هم: «غسان وجهاد وكميل».

قصة إصابة إليسا بـ السرطان

في 26 ديسمبر 2017، خضعت اليسا للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت و كانت نتيجتها انها مصابة بالمرحلة الاولى من سرطان الثدي، تلقت اليسا الخبر بكل قوة وأكبر دليل على ذلك إحيائها لحفل رأس السنة في دبي بعد علمها بمرضها بايام.

بدأت اليسا على الفور مرحلة علاجها من سرطان الثدي من خلال تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي مرتين يوميا وسط تكتم كبير على تفاصيل المرض حتى لا تسبب الضيق والحزن لجمهورها.

وفي 3 فبراير 2018 ، عانت إليسا من مضاعفات علاج السرطان، فسقطت على المسرح اثناء احيائها حفلا غنائيا بالقرية العالمية بدبي في الامارات العربية المتحدة (في ذلك الوقت) بسبب شعورها بالارهاق نتيجة للعلاج المكثف و القاسي الذي تخضع اليه، وبررت وقتها لوسائل الاعلام وعكتها الصحية انها غابت عن الوعي بسبب انخفاض في ضغط الدم.

وبعدها بشهر، بدأت اليسا تسجيل اغنيات البومها الى كل اللي بيحبوني وكان غالبية فريق العمل لا يعلموا اصابتها بالسرطان، ولكنها في ذات يوم قررت اخبار الملحن محمد يحيى انها تعاني من السرطان وتتعالج وانها قوية وعلى ما يرام.

محمد يحيى هو ملحن اغنية " الى كل اللي بيحبوني" التي اهدتها للاشخاص الذين ساندوها في أزماتها وايضا لجمهوره.

وفي يوليو2018، بدأت اليسا تصوير كليب «الى كل اللي بيبحوني» الذي جسد معاناتها مع المرض الخبيث مع المخرجة اللبنانية انجي جمال مستعينة باصدقائها المقربين وبتسجيلات صوتية حقيقة لها وهي تبكي ، لتعلن عن انتصارها على السرطان و تعافيها منه تمامًا.

وبعد شهر من تصوير الكليب، طرحت إليسا كليب الى كل اللي بيحبوني ، وكشفت من خلاله قصة إصابتها مع السرطان وتعافيها منه، فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات دعم من جمهورها و نجوم الفن لتهنئة اليسا على تعافيها من السرطان وسط دموع فرحة وحزن ومشاعر مختلطة.