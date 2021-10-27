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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمنع بيع طائرات إف-16 لتركيا

قلق أمريكي من احتمال
قلق أمريكي من احتمال بيع طائرات إف-16 لتركيا

طالب مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهور، إدارة الرئيس جو بايدن بعدم بيع طائرات إف-16 المقاتلة لتركيا، وعبروا عن ثقتهم في أن الكونجرس سيعرقل صفقة من هذا القبيل.

وفي رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب 11 عضوا بمجلس النواب عن "شعورا عميقا بالقلق" إزاء تقارير حديثة عن احتمال شراء تركيا 40 طائرة إف-16 جديدة من إنتاج لوكهيد مارتن و80 من معدات التحديث للطراز نفسه، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المشرعون في رسالتهم "عقاب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر أن تركيا ستشتري دفعة أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400، فلا يسعنا أن نعرض أمننا القومي للخطر بإرسال طائرات أمريكية الصنع إلى حليف يواصل التصرف كخصم".

وجاء في الرسالة "نثق أن الكونجرس سيقف صفا واحدا لمنع أي من هذه الصادرات في حالة مضي هذه الخطط قدما، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل نقل أي عتاد عسكري متطور لحكومة تركيا في هذا التوقيت".

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ولم يرد البيت الأبيض على طلب الوكالة للتعليق، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على المراسلات مع الكونجرس.

وكانت "رويترز" ذكرت، الشهر الجاري، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وكانت تركيا طلبت أكثر من 100 طائرة إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن أيضا، لكن الولايات المتحدة أقصت تركيا من البرنامج بعد حيازتها صواريخ إس-400 الروسية.

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