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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسكين.. أحدث أغاني ماجد المهندس تحصد نصف مليون مشاهدة

ماجد المهندس
ماجد المهندس

حقق الفنان ماجد المهندس ، نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم مسكين ، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الجاري. 

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، الحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

كلمات الأغنية

مسكين يلي تحسب إني بخير 
      بلاك ماجربت جرحي وطعونه
أمشي برجلي وأنا عظمي كسير 
      وأحس كن الموت جاني بهونه 
ليت قلبي له جناح ويطير
          وأسافر لخلي وأوصل لكونه 
ادري بهمه مثل همي كبير
         ليه انحرم منه وليه تحرمونه 
رغم الوجع يبقالي أجمل مصير 
من قيس ماخذ في غرامي جنونه 
حتى دموعي في عيوني تحير 
      مثل الذي دمعه تعاتب عيونه 
من يوم راح وغاب عني العشير 
         وأنا الحزن فيني يغني لحونه 
ابيه يدري ولو طول كثير 
         تحرم علي أفراح دنياي دونه

 

أغنية حرام تروح 

من جهة أخرى، حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

 

أحدث أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، طُرِحَ مؤخرًا، كليب «نصاب» للفنان ماجد المهندس، وذلك عبر تطبيق box فن وباقي المنصات الإلكترونية.

وسبق أن تم طرح برومو كليب الفنان ماجد المهندس، «نصاب» ، عبر حساب الشركة المنتجة على “إنستجرام”، دون أن تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم. 

 

أغنية نصاب

وتعاون ماجد المهندس في هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعري.

 

آخر أعمال ماجد المهندس

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغاني ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

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