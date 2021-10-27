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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جذاب في عرض البحر.. بسمة داوود تستمتع بآخر الأيام الصيفية|شاهد

بسمة داوود
بسمة داوود

حرصت الفنانة بسمة داوود، على الاستمتاع بآخر الأيام الصيفية في الساحل الشمالى، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام".


وظهرت بسمة داوود في عرض البحر علي متن مركب وهى تستمتع بإجازتها الصيفية، مرتدية فستان فوشيا جذابا، كما اختارت لخصلات شعرها  تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها ما أثار إعجاب متابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال بسمة داوود، مشاركتها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 
وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة بسمة داوود تستمتع بأخر ايام الصيف فى عرض البحر علي متن مركب ملوك الجدعنة صورة جديدة

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