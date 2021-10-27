بطولاته عبر العصور.. عمر كمال يتجول في متحف نادي برشلونة

نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو قصيرًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يتجول داخل متحف نادي برشلونة الإسباني، وعلق قائلًا: «متحف برشلونة وبطولاته عبر العصور».

ويتواجد عمر كمال في الوقت الحالي في مدينة برشلونة الإسبانية، إذ شارك مؤخرًا صورا جديدة من زيارته لمدينة برشلونة، وكتب: «يا موزع الأرزاق .. أكرمنى يارب».

أعمال عمر كمال

شوَّق المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على البوستر: "ضيعنا .. قريبا ".

آخر ما قاله عمر كمال

وفي سياق آخر، علق عمر كمال ، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال: التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.