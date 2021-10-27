عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولاته عبر العصور.. عمر كمال يتجول في متحف نادي برشلونة

عمر كمال
عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو قصيرًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يتجول داخل متحف نادي برشلونة الإسباني، وعلق قائلًا: «متحف برشلونة وبطولاته عبر العصور». 

 

ويتواجد عمر كمال في الوقت الحالي في مدينة برشلونة الإسبانية، إذ شارك مؤخرًا صورا جديدة من زيارته لمدينة برشلونة، وكتب: «يا موزع الأرزاق .. أكرمنى يارب». 

أعمال عمر كمال 

شوَّق المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على  البوستر: "ضيعنا .. قريبا ".

 

آخر ما قاله عمر كمال 

وفي سياق آخر، علق عمر كمال ، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.

 

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال: التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة. 

عمر كمال المطرب المطرب عمر كمال فيسبوك برشلونة نادي برشلونة

موضوعات متعلقة

مسكين.. أحدث أغاني ماجد المهندس تحصد نصف مليون مشاهدة

عيد ميلاد عايدة عبد العزيز | قصة إصابتها بالزهايمر بعد وفاة زوجها

مهرجانات السبوبة| حنان شومان: تقلل من الفنان.. ماجدة خيرالله: تستهدف جلب الفنانين

في عيد ميلادها.. حقيقة زواج إليسا من صديقها المقرب

ماجدة خيرالله: يجب توافر بديل يوازي قوة مهرجان الإذاعة والتلفزيون

شاب حالم وفتاة حاسمة.. بوسترات شخصيات فيلم فرق خبرة

متعلق بيكي.. كواليس الأغنية الرسمية لختام مهرجان الجونة

الفائز بـ 22 جائزة دولية| عرض فيلم بين بحرين في مونتريال بكندا

ترشيحاتنا

خدمات تهمك | حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الخضار والعملات والذهب

قضايا النجوم| ابن شاروخان متورط في قضية مخدرات.. أليك بالدوين يقتل.. ومخرج يغتصب طفلة

دعاء رزق المال والزواج.. احرص عليه في جوف الليل

يا خسارتك يا زغلول.. حكاية سيارة رشدي أباظة مع الزعيم وسمير غانم

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقناة الناقلة

رئيس اتحاد الناشرين: تنسيق على أعلى مستوى من جانب مصر لاستعادة الناشرين الموجودين بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ