6 علاجات مُجربة للتحكم في الشهية.. تعرفي عليها

هل تعاني من ضعف الشهية وتريدين التحكم فيها بشكل طبيعى.. إليك علاجات سريعة للتحكم فى الشهية وفقا لموقع femina.in



تناول شاي الشمر



تحفز بذور الشمر إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد ، وبالتالي تعزيز عملية الهضم. أغلى ملعقة صغيرة من بذور الشمر ونصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة مع 2-3 أكواب من الماء. وتناولي هذا الشاي مرة أو مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

ممارسة اليوجا

تساعد ممارسة اليوجا بشكل يومي لمدة 30-45 دقيقة على الأقل على تحسين عملية الهضم الى حد كبير.



تناول الزنجبيل

بصرف النظر عن النكهة القوية ، يساعد الزيت الموجود في الزنجبيل على التخلص من النزلات المعوية أثناء عملية الهضم. امزجى نصف ملعقة صغيرة على ماء الزنجبيل مع الماء المغلي وتناوليه مرتين في اليوم. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الفوائد الصحية للزنجبيل ببساطة عن طريق إدراجه في نظامك الغذائى اليومي.

تناولي الفواكه والخضروات

الفواكه مثل التوت الأسود والتفاح والجوافة والبرتقال والعنب تعمل كمحفزات للجوع. إلى جانب ذلك، تساعد الخضروات مثل الطماطم وأوراق الكزبرة والخضراوات مثل الكرنب والبروكلي وما إلى ذلك على تحفيز الهضم من خلال مساعدة الجسم على إفراز المزيد من الإنزيمات والعصائر الهضمية.



تناول المشروبات أثناء الوجبات

تجنب شرب الماء أو القهوة أو أي سوائل أخرى قبل أو حتى أثناء وجباتك. هذه السوائل تجعلك تشعرين بالامتلاء والحاجة لتناول الطعام

تحكمي في روتينك



تحتاجين إلى النوم والاستيقاظ في الوقت المحدد ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول الطعام على فترات منتظمة وشرب الكثير من الماء للتحكم فى الشهية