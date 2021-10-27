أخبار الرياضة.. الشناوي يغيب عن لقاء القمة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قيام مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار إلى صفوف جالطة سراي التركي بإبلاغ إدارة الزمالك بقرار النادي التركي بتفعيل بند الشراء النهائي في عقده معهم.

أصبح مصير طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المحك؛ بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

كشف شادي محمد، نجم الأهلي السابق، عن أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له يوم 5 نوفمبر المقبل.

تقام اليوم الاربعاء 27 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ويأتي اهما مباريات الدوري المصري الممتاز.