6 علماء من جامعة دمياط ضمن الأكثر تأثيرا بتصنيفات "ستانفورد"

قال الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس جامعة دمياط، إن جامعة دمياط استطاعت التميز بين التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أن حالة الاستقرار والدعم الغير محدود من قبل رئيس الجمهورية للتعليم كان له أثرا إيجابيا على كل الجامعات المصرية.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن جامعة دمياط من الجامعات القليلة التى اهتمت بعمل مؤتمرات طلابية يقدم فيها ورقة بحثية وبالتالى كل العلماء يشاركون الطلاب فى تلك الورقة البحثية، موضحا أن الجامعة تضم 6 علماء ضمن تصنيفات ستانفورد للأكثر تاثيرا على العالم.

وأشار نائب رئيس جامعة دمياط، إلى أن جامعة دمياط قامت بعمل تمويل للمشروعات البحثية للاستفادة من تبادل الخبرات من العلماء إلى الجيل الصغير.