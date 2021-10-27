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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه عين شمس تحصل على الشهادة الدولية للإدارة الفنية TSM

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جميع الشركات التابعة بالاستمرار  في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشيرا إلى أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق احدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

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أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه التابعة لها للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح أن محطة مياه عين شمس وجهاز التسريب اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة  

وأضاف أن شبكة مياه عين شمس تخدم قطاع عريض من سكان مناطق عين شمس والمطرية وجسر السويس وتتمثل خدماتها فى تنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق بالإضافة لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

الشركة القابضة لمياه الشرب القاهرة الكبرى التكنولوجيا الحديثة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة

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