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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور تشوق جمهوها لمسلسل السيدة زينب

صدى البلد

روجت الفنانة رانيا منصور لـ  مسلسلها الدرامي الجديد "السيدة زينب" ، الذي يذاع علي قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساء.


ونشرت رانيا منصور صور لها عبر حسابها علي "انستجرام" وعلقت قائلة: بتابعوا ليلى بنت الجن ، مسلسل حى السيدة زينب على قناة المحور.

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مسلسل السيدة زينب
يواصل فريق عمل مسلسل "السيدة زينب"، الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، تصوير العمل على قدم وساق، وبشكل شبه يومي، وانتهى فريق المسلسل من 80% من مشاهد العمل.


ويكثف المخرج محمد النقلي حاليًا ساعات التصوير ودخل معسكرا مغلقا بصناع العمل سعيًا منه لإنهاء الحلقات الأولى بالكامل وتسليمها للقناة العارضة له.

 

مسلسل "السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

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