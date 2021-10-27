تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرة مدرسة إعدادي الى الشئون القانونية بسبب بث فيديو لايف على صفحة المدرسة أثناء تعنيفها إحدى الطالبات بسبب موبايل.

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنه تم إحالة مديرة المدرسة للتحقيق على خلفية مخالفتها لائحة الانضباط المدرسي وتعنيف الطالبات بالمدرسة.

وأشار دسوقي إلى أن أسلوب التعنيف مرفوض في المدارس ويعاقب عليه القانون ولائحة الانضباط المدرسي وما حدث في مدرسة عصمت عفيفي مخالف ولكن ننتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الشئون القانونية لمحاسبة كل من أخطأ من خلال استخدام أسلوب التعنيف والقيام ببث فيديوهات للطالبات داخل فصول المدرسة.

وكانت مدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بأسيوط نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقطع فيديو لمديرة المدرسة وهي تبحث عن موبايل داخل أحد الفصول بحوزة إحدى الطالبات، وقامت بعمل بث مباشر لها وهي تعاقب الطالبة مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .