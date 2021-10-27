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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وقائع مؤسفة بالمدارس.. طالبتان تهددان زميلتهما بـ مطواة .. وشخص اقتحم مدرسة بسلاح ناري في نجع حمادى.. وسقوط تلميذ من الطابق الثاني

طالبتين بمطواة
طالبتين بمطواة

-وقائع مؤسفة بالمدارس في المحافظات

-إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق في أسيوط

-النيابة تحقق مع شخص اقتحم مدرسة بسلاح نارى في نجع حمادى

-إصابة تلميذ بكدمات عقب سقوطه من الطابق الثاني في مدرسة بقنا

 

شهدت بعض المدارس اليوم الأربعاء، عدة وقائع مؤسفة في عدد من المحافظات، كفصل طالبتين هددتا زميلتهما بمطواة، وإصابة تلميذ بكدمات عقب سقوطه من الطابق الثاني.

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرة مدرسة إعدادي الى الشئون القانونية بسبب بث فيديو لايف على صفحة المدرسة أثناء تعنيفها إحدى الطالبات بسبب موبايل.

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنه تم إحالة مديرة المدرسة للتحقيق على خلفية مخالفتها لائحة الانضباط المدرسي وتعنيف الطالبات بالمدرسة.

وأشار دسوقي إلى أن أسلوب التعنيف مرفوض في المدارس ويعاقب عليه القانون ولائحة الانضباط المدرسي وما حدث في مدرسة عصمت عفيفي مخالف ولكن ننتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الشئون القانونية لمحاسبة كل من أخطأ من خلال استخدام أسلوب التعنيف والقيام ببث فيديوهات للطالبات داخل فصول المدرسة.

مدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بأسيوط نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقطع فيديو لمديرة المدرسة وهي تبحث عن موبايل داخل أحد الفصول بحوزة إحدى الطالبات، وقامت بعمل بث مباشر لها وهي تعاقب الطالبة مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

فيما نشرت فتاتان فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تهددان فيه فتاة  ثالثة بالوعيد والانتقام منها بمطواة ظهرتا حاملتيها فى الفيديو.

وقالت الفتاتان فى الفيديو لزميلتهما: “هنقطعك وهنخلى رقبتك جنبك”، وأشهرتا المطواة كنوع من التربص والوعيد.

وأبدى المتابعون حالة من الاستياء الممزوج بالخوف والتي ظهرت خلال تعليقهم لما وصلت إليه العملية التعليمية داخل بعض المدارس بالمحافظة.

وأعلن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد الطالبتان ومدرستهم.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، أنه تم فصل الطالبتين التابعين لإحدى المدارس في مدينة بورفؤاد، لظهورهما في فيديو يهددان فيه فتاة ثالثة بسلاح أبيض "مطواة".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه جرى إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وكذلك استبعاد مديرة المدرسة لحين إنهاء التحقيقات، لافتًا إلى أن الواقعة تعود للأسبوع الماضي، وجرى اتخاذ تلك القرارات فور وقوعها.

كما بدأت النيابة العامة بنجع حمادى شمال قنا ، تحقيقاتها فى واقعة اقتحام شخص لمدرسة العلم و الإيمان ، بسلاح ناري و إحداث حالة من الذعر و الهلع بين التلاميذ، عقب حدوث مشادة بين أبناء شقيقته و أحد تلاميذ المدرسة.

وأجرى راجح الطيب ، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية ، زيارة لمدرسة العلم والإيمان، بتوجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، لمتابعة سير العمل عقب حدوث واقعة اقتحام المدرسة من قبل أحد الأشخاص.

وقال الطيب، لن يسمح بمثل هذه الأفعال أن تتكرر مجدداً داخل إدارة نجع حمادى التعليمية ، و أن الطلاب أمانة فى أعناقنا لن نضيعها.

وأشاد الطيب ، بمدرسة العلم والإيمان و قياداتها و معلميها وطلابها ،مشيراً إلى أن المدرسة تعد صرح كبير للتعليم بإدارة نجع حمادى التعليمية.

من جانبه قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الواقعة حالياً قيد التحقيقات بمركز شرطة نجع حمادى و النيابة العامة ، فضلاً عن إجراء تحقيق ادارى بالإدارة التعليمية لكشف ملابسات و تفاصيل الموضوع.

وأضاف خالد ، بأن إدارة المدرسة اتبعت الطرق القانونية حيال الواقعة بإبلاغ الشرطة للتعامل مع الواقعة، علماً بأن هناك تعليمات واضحة بشأن دخول أولياء الأمور  للمدارس فى توقيتات و أماكن محددة.
وكانت مدرسة العلم و الإيمان بنجع حمادى ، شهدت واقعة اقتحام للمدرسة من قبل شخص يدعى أحمد.م.ع ٣٦ عاماً ، و بحوزته سلاح ناري، ما تسبب فى حالة ذعر بين الطلاب، و جرى التحفظ عليه و تسليمه لقوة من مركز شرطة نجع حمادى.

بينما أصيب تلميذ بكدمات بسيطة اليوم الأربعاء، عقب سقوطه من الطابق الثاني بمدرسة أبو بكر الصديق بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة مروان مصطفى، تلميذ بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بحجازة قبلي.

تبين إصابة الطالب بكدمات بسيطة، وجرى نقله إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.

فيما أخطرت إدارة المدرسة، الإدارة التعليمية بمركز قوص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فصل طالبتين مطواه إصابة تلميذ بكدمات وزارة التربية والتعليم موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيس بوك

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