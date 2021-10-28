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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ طلاب الدبلومات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تهدف جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، ليحصل الخريجون على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

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البرامج التي بدأت الدراسة بها هذا العام

تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

البرامج المقترح تنفيذها في السنوات المقبلة

تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الصناعات المعدنية، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية.

الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا فى التخصص. 

البكالوريوس المهنية في التكنولوجيا فى التخصص. 

الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص. 

الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا فى التخصص.

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

البرامج الدراسية المفعلة:

تكنولوجيا المعلومات.

طاقة جديدة ومتجددة.

ميكاترونكس.

أوتوترونكس.

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

البرامج الدراسية الجاري إعدادها

تكنولوجيا الإنتاج والخدمات البترولية.

تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات.

تكنولوجيا التصنيع.

أكواترونكس.

تكنولوجيا  الفندقة والضيافة.

المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

معمل الكهرباء والإلكترونيات.

معمل الإلكترونيات.

معمل كمبيوتر.

معمل فيزياء.

معمل  نيوماتيك وهيدروليك.

معمل حساسات وقياسات.

معمل CNC.

معمل طاقة جديدة ومتجددة.

معمل ميكاترونكس.

المعامل الجاري إعدادها والمطروحة للشراء

معمل مواد واختباراتها

معمل PLC.

معمل كهرباء و الكترونيات السيارات.

معمل ثرموديناميكا.

معمل سيارات.

معمل IOT.

معمل ميكانيكا الموائع وآلات توربينية.

معمل آلات كهربية.

معمل قياسات كهربية.

معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية.

ماكينة قطع بالليزر.

ماكينه قطع بالسلك.

ماكينة قطع بالمياه.

CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر).

معمل أكواترونكس.

نظام القبول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

توجد اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

مدة الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

مدة الدراسة أربع سنوات (2+2) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية التي تمنحها البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مدة الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

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