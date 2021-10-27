نائب رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية يكشف لـ "صدى البلد" استراتيجية التدريبات العملية للبرامج الدراسية ..والخطط البديلة حال تفشي فيروس كورونا مجددا

نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

بدء العد التنازلي للانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة

طارق عبد الملاك:

التدريبات العملية للطلاب على رأس أولويات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

حرصنا على وضع عديد من الخطط للتعامل مع أية مستجدات كورونا

تسعى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجو على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وبدأت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية التدريبات العملية لابنائها الطلاب تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والمشرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وبتوجيه ومتابعة الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية.

أكد الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أن مصر تضع التعليم التكنولوجى على رأس أولوياتها خلال الأعوام السابقة، موضحًا أن خريجى الجامعات التكنولوجية يمثلون نواة النهضة الصناعية التكنولوجية فى البلاد، وأكد أن الجامعات التكنولوجية لا تعد طلابها لسوق العمل المصرية فقط، إنما ليكونوا مؤهلين للحصول على فرص عمل فى دول كثيرة خارج مصر أيضاً.

وقال الدكتور طارق عبد الملاك، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الجامعة تُجري تدريبًا على الطلاب في إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، حيث تسهم التدريبات بشكل كبير فى تقديم برامج وخبرات تتماشى مع سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أنه يتم تدريب الطلاب في الجهات الصناعية لتأهيله جيدًا لسوق العمل، إلى جانب تدريب الأساتذة على نظم التعليم التي لم يتعلموها من قبل.

وأوضح الدكتور طارق عبد الملاك، أن هذا التوجه الذي تعتمد عليه الجامعة يحمل قدرًا من الصعوبة ويمثّل تحديًّا كبيرًا، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ هناك تجاوبًا كبيرًا من قِبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على وجه التحديد في التدريب، يفوق تجاوب الآخرين.

وتابع “عبدالملاك” أن تدريب الطلاب يمثّل تحديًّا أيضًا، باعتبار أن الدول الصناعية الكبيرة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، لديها تشريعات تحكم هذا الملف تضمن للجانبين تحقيق مكاسب سواء الجهات الصناعية أو الجامعات، لافتًا إلى انتظار إصدار مزيد من التشريعات بما يجعل تدريب الطلبة أمرًا إلزاميًّا في مقابل تخريج شاب جاهز لسوق العمل.

وصرح نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، بدأ طلاب الفرقة الأولى ببرنامج الميكاترونكس تدريبهم العملي على health and safety، بينما بدأ التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة على fluid وmachines.

وأشار الدكتور طارق ملاك، إلى أن هذه التدريبات العملية تستمر بشكل أسبوعي طوال العام الدراسي لكافة البرامج الدراسية بالجامعة بمختلف تخصصاتها وذلك لكون طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعتمد على تنمية الجانب العملي والمهارى لطلاب الجامعة وذلك من خلال التدريبات العملية بالجهات الصناعية المختلفة والتي تساعد على تنمية المهارات الفنية والعملية لطلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ويتم تدريب الطلاب في شركات الانتاج والتصنيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وبرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس يتم تدريب الطلاب في شركة غبور وسوزوكي، برنامج تكنولوجيا المعلومات يتم تدريب الطلاب في وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة يتم تدريب الطلاب في هيئة الطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ويتم تدريب الطلاب في شركة ارثوميدكس ومعهد تاهيل العجوزة وشلل الاطفال بإمبابة.

أكد الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، بدأ العد التنازلي للانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة للعام الدراسي الجامعي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مؤكدًا ضمان بدء عام جامعي جديد دون صعوبات أو معوقات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والمشرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الجامعة بدأت الدراسة بالعام الدراسي الجامعي الحالي طبقًا للنظام الحضوري (ما قبل أزمة كورونا) حيث ستكون الدراسة وجها لوجه بين أعضاء هيئة التدريس، مع الحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

صرح الدكتور عبد الملاك، أن حرصت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على وضع عديد من الخطط للتعامل مع أية متغيرات تؤثر على حضور الطلاب إلى الجامعة، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أن فى حالة تفشى فيروس كورونا مرة اخرى او الدخول فى موجة جديدة من الفيروس سوف تتخذ الجامعة بالعودة الى نظام الدراسة مثل ما كان مطبقا فى العام الماضى.

وأشار "عبد الملاك" إلى أن عملية التطعيم تأتى فى إطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي والفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

تعد الجامعات التكنولوجية نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ويأتي إنشاؤها؛ وفقا لـ"رؤية مصر 2030"، والتي تشمل خططا وبرامج طموحة للتعليم والتدريب التطبيقي، والسعي نحو خلق جيل جديد من الفنيين، قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي؛ من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.