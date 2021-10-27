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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تستقبل وفد حزب الشعب الجمهوري لتقديم التهنئة لرئيسها

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري يكرم رئيس جامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج، ظهر اليوم، وفدا من أمانة حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، في زيارة خاصة لتقديم التهنئة للدكتور مصطفى عبد الخالق،  رئيس جامعة سوهاج، بمناسبة صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الجامعة.

وضم وفد حزب الشعب الجمهورى بسوهاج المهندس محمد عويضة أمين عام الحزب والنائبة نانسى نعيم عضو مجلس النواب ووائل المشنب  مساعد الحزب لشئون التنظيم والعضوية وأكرم فتحي العمدة مساعد أمين الحزب ورجل الأعمال صلاح ضيف الله مساعد أمين الحزب للعمل الجماهيرى ومحمد إبراهيم عضو هيئة المكتب.

وثمن أعضاء هيئة المكتب الدور الحيوى الذى تقوم به جامعة سوهاج فى خدمة الطلاب ومحو الأمية حتى أصبحت منارة تعليمية تضى محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

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وشدد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج على أهمية مشاركة المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى المبادرة التى أطلقتها جامعة سوهاج لمحو الامية بان يقوم كل طالب بتعليم ٤ من أبناء المحافظة القراءة والكتابة كشرط للتخرج وذلك في إطار رؤية الجامعة لإعلان سوهاج خالية من الأمية.

كما قدم وفد حزب الشعب الجمهورى بسوهاج التهنئة للدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتوليهم منصبي نائب رئيس جامعة سوهاج.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء حزب الشعب الجمهوري بسوهاج درع التهنئة باسم أمانة الحزب للسيد رئيس الجامعة ونوابه بهذه المناسبة متمنين لهم التوفيق فى خدمة منسوبي الجامعة وطلابها.

سوهاج جامعه حزب الشعب رئيس

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