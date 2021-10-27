نشرة البرلمان.. تفاصيل منحة قطع المعاش.. مصير مجرم سوهاج.. وتحرك بشأن جوازات السفر

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

بعد تصديق السيسي.. احذر 7 أفعال تعرضك للعقاب بقانون الري الجديد



الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي



تعادل معاش سنة.. منحة لقطع معاش المتزوجة والابن بقانون التأمينات والمعاشات



7 % علاوة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة الأبرز..تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد



قتل وطعن وحرق.. ما مصير المتهم في حادثة سوهاج المروعة



غرامة 5000 جنيه للشجرة الواحدة.. عقوبة التعدي على أشجار الدولة بالقانون الجديد



أول تحرك برلماني بشأن جوازات سفر المصريين بالخارج



مدته سنة قابلة للتجديد.. شروط عقد الوظيفة في مشروع قانون العمل الجديد

