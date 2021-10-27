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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

مصر للطيران
مصر للطيران

كشف الكابتن طيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تعاملهم مع التهديد الذي جاء على الطائرة المتجهة إلى موسكو، موضحا أن أى بلاغ يؤشر بتهديد على طائرة يتم التعامل معه بكل جدية إلى أن يثبت إيجابياته أو سلبياته.

وقال "عمرو أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، إن تفاصيل نوع الطائرة كان "إيرباص 220"، كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار العاصمة موسكو في روسيا، متابعاً: "هى كانت رحلة رقم 729، أقلعت قبل الساعة 11 بدقائق".

وأوضح "عمرو أبو العينين" : "أحد الركاب في الكرسي الذي أمامه وجد في الجيب الأمامي رسالة تهديد بوجود قنبلة على الطائرة، وتم إبلاغ الطاقم و إبلاغ قائد الطائرة الذي قرر على الفور العودة،  و هبط بالطائرة الساعة 12:30 ظهراً، و تم التعامل مع الموقف بمنتهى الدقة والحزم.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف 6 سنوات


كشف الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، تفاصيل انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام 6 سنوات.


وأضاف عمرو أبو العينين، أن رحلات الطيران بين شرم الشيخ والأقصر عادت، مضيفا أن هذا الأمر في غاية الأهمية لحركة السياحة، متابعا: "بدأنا برحلة واحدة في الأسبوع بين شرم الشيخ والأقصر للسائحين في نفس اليوم لتنشيط السياحة القصيرة".


وأكد عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي، وكان على متنها  110 ركاب من السائحين والمصريين.

عمرو أبو العينين إيرباص مصر للطيران مطار القاهرة الدولي موسكو

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