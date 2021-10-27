بلاش نتصرف من دماغنا.. هل يمكن التنويع خلال تلقي الجرعة المعززة لكورونا؟

أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات أمر شائع، ونجد هذا الأمر في لقاح الأنفلونزا العادية.

وأضاف “خطاب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الأفضل أن يكون هناك فترة زمنية بين الجرعتين من اللقاح، لافتا إلى أن أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا تشبه أعراض الانفلونزا العادية.



وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، "بلاش نتصرف من دماغنا في موضع تنويع اللقاحات وعلينا الاهتمام بهذا الأمر بشدة"، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح من نفس النوع الأول.



وأكمل الدكتور عادل خطاب اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه يفضل أن تكون الجرعة الثالثة التعزيزية من نفس نوع جرعة اللقاح الأولى والثانية أيضا.

