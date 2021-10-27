رسالة قلبية من روجينا إلى أصالة .. ماذا قالت |شاهد

كشفت الفنانة روجينا عن حبها للموسيقى والغناء، قائلة:" أنا بحب أصالة أوي ..بحب إحساسها وأغانيها".

وأضافت "روجينا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :"قابلت أصالة في لبنان لما كنت بصور فيلم هناك..وكنت في غاية السعادة وأنا بتفرج عليها".

وأشارت إلى أن هناك علاقة صداقة بينها وبين الفنانة أصالة الآن، متابعة:" لما اتعرفت عليها حبيتها فيها حنية غريبة كدا".



وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما.

كما تكشفان عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، وتتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".