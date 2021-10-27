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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط : مصر الدولة الوحيدة التي نجت من تبعات 2011 ..فيديو

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه خلال عام 2011، الغربيون قالوا للشعوب العربية إنهم سيكونون مثل “سويسرا بعد غد”، ولكن بعض الدول تم تدميرها.

 

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه في عام 2011، مصر كان لها جيش وقائد التزم بالمطالب، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي نجت من تبعات 2011.

 

وتابع أحمد ابو الغيط،  أن الإقليم العربي تعرض لكذبة كبرى وهي التدخلات الخارجية، مؤكدا أنه في عام 2011 الشعوب انساقت وتصورت أن الأمور ستتحرك.

 

 لدي أمل أن تخرج تونس من الضغط الأوروبي

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن لديه أمل أن تخرج تونس من الضغط الأوروبي بأقل الخسائر، مؤكدا أن تونس تعتمد على الزراعة والسياحة، وتم ضربها بالإرهاب. 

 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية على مسئوليتي الدول العربية

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