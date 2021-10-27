عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طرق التخلص من الوسواس .. الإفتاء توضح

كيفية التخلص من الوسواس
كيفية التخلص من الوسواس

قالت دار الإفتاء ، إن مِن رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يحاسبهم على تلك الوساوس التي قد تجول في خواطرهم، وهذا من سعة ويسر الإسلام.

وأوضحت دار الإفتاء أن علاج الوسواس يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتحصن بقراءة القرآن الكريم خاصة قراءة سورة الناس، والإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.


أما الشخص الذي تأتيه الوساوس القليلة أثناء أدائه لبعض العبادات فيجب عليه أن يكمل عبادته ولا ينشغل بتلك الوساوس.


أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الشخص الوحيد الذي يخشع في الصلاة بنسبة 100% هو الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الدنيا لا تغريه والشيطان لا يأتيه والنفس لا تتسلط عليه.

حكم الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع فيها
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع فيها، والقلق من عدم قبول الصلاة؟»، أنه لا يوجد إنسان قادر على الخشوع في الصلاة بنسبة 100%، وإنما علينا أن نجتهد لنصل لذلك.

وتابع: «نحن عندنا بدائل، لو لم نخشع في الصلاة بشكل كامل علينا أن نعوض ذلك في شيء آخر، والله سبحانه وتعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ» (سورة هود: 114).

وأشار إلى أن الشرع لم يطلب الخشوع في الصلاة بنسبة 100%، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، والخطأ لا يكون بارتكاب معصية وقد يكون بعدم الخشوع في الصلاة.

الوسواس القهري في الصلاة وكيفية العلاج منه
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوساوس أمر يبتلى به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، في فيديو له، عن سؤال: "يقال لي كثيرا إن عندي وسوسة في لبس الصلاة الخاص بي، فالبعض يقول إنه شفاف.. ماذا أفعل؟"، موضحا أن الأمر لا يحتاج الوسوسة، فمعرفة شفافية اللباس سهلة وهى وضع شيء خلف اللباس فلو تمت رؤيته فهو شفاف وإن لم ير فاللباس ليس شفافا.

الوسواس مما ابتلي به الناس
ولفت إلى أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.

ونوه بأنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، مشيرًا إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.

وأكد أنه لا يستطيع مخلوق في الأرض ولا في السماء أن يمنع رحمة الله عز وجل من النزول، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)» سورة فاطر، أما بالنسبة للجهة التحتية فهي محظورة أيضًا على الشيطان، لأن الإنسان إذا سجد لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده وقال يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.
 

دار الإفتاء علاج الوسواس القران الكريم المستشار العلمي لمفتي الجمهورية حكم الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع فيها الوسواس القهري في الصلاة وكيفية العلاج منه الوسواس مما ابتلي به الناس حالات الوسواس القهرى

ترشيحاتنا

الحكم بـ أحقية محمد مجاهد في الترشح لـ رئاسة نادي سموحة

رضا عبد العال يرصد مفاجأة في تطبيق الفار بـ مباريات الدوري

أمين الجامعة العربية: يحدث لعب من دول بمجلس الأمن بشأن سد النهضة |فيديو

مدرب الأهلي يكشف موقف الشناوي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك

السيسي: الإعلام المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله.. فيديو

الرئيس السيسي لـ شريف عامر: ربنا يوفقك ويعينك على الرسالة المهمة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

ستكون شيخنا.. الرئيس يوجه دعوة للطفل المعجزة على الهواء.. فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

هددتا زميلتهما بـ مطواة في المدرسة.. عقوبات رادعة تتظر طالبات بورسعيد

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

هل أشرف مروان أبلغ إسرائيل بموعد الحرب .. أبو الغيط يجيب |فيديو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ