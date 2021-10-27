مبروك عطية : لا يجوز إكراه الطفل على حفظ القرآن

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، أنه لا يجوز إكراه الأطفال على حفظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن حفظ الأطفال للقرآن الكريم من قبيل الفتوحات الربانية، وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر أبنائه على حفظ القرآن حتى لا يحمله على كراهيته كما كان يفعل الصحابة.

إكراه الطفل على حفظ القرآن

ولفت "عطية" خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة فضائية "ام بي سي مصر":" لو عيل معندوش طاقة للحفظ بلاش تكرهه".. موضحاً أن الأمر من قبيل الفتوحات الربانية قائلاً:"هي فتاحات من عند الله واحد يبدأ مبكر وواحد يتأخر.. وتستغفر الملائكة للبيت الذي يقرأ فيه القرآن".

فيما قال الطفل المعجزة أحمد تامر خلال استضافته بالبرنامج أن والديه كانا سبب اهتمامه بحفظ القرآن، مؤكداً أنه لا يشاهد التليفزيون كثيرا واهتمامه فقط بالقرآن.

شروط نقابة القراء لضم الحفظة

حدد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» شروط الالتحاق بنقابة القراء، وهي ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم بعد الاختبار أمام اللجنة المعدة لذلك، منوهًا بأن المتقدم إذا كان حافظًا نصف القرآن يدخل الفئة "ب"، أما إذا كان حافظًا للقرآن كاملًا فيلتحق بالفئه "أ".

وتابع: أن يكون المتقدم معروفًا بحسن السير والسلوك بشهادة الجميع، منبهًا على أن نقابة القراء ملك لجميع أفراد الشعب من ينطبق عليه الشروط فمرحبًا.

شروط الالتحاق بنقابة القراء

المادة 7 من القانون تنص على الآتي: يشترط فيمن يقيد عضوًا عاملا بالنقابة ما يأتي:

(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن يكون أجنبيا مرخصا له بالإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل.

(ب) أن يكون مسلما حافظا للقرآن الكريم أو سبعة أجزاء على الأقل وتثبت له هذه الصفة بأن يكون معتمدا لدى الجهات الرسمية لتلاوة أو تحفيظ القرآن أو أن يكون حاصلا على شهادة معهد القراءات بالأزهر أو أن يكون قد اجتاز إحدى المسابقات لحفظ القرآن التي تجريها وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مديريات الأوقاف أو معاهد الأزهر بالمحافظات أو المسابقات التي تنظمها النقابة.

(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وغير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية.

(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(و) ألا يقل عمره عن 18 سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للذين يتفوقون في حفظ القرآن في سن مبكرة وطبقا لقواعد اللائحة الداخلية.