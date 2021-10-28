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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنهض بمركز المراغة في سوهاج.. شاهد

مركز شباب الشيخ شبل
مركز شباب الشيخ شبل بسوهاج

شهد مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، والذي يحتوي على ٢٢ قرية ب١٤٢ تابع، طفرة تحول للرُقي داخل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشعبه الهندسية للجيش الثالث الميداني بمراكزه التخصصيه، ويعرض لكم موقع صدى البلد في السطور التالية بعض المشروعات التي حصدها المركز.

يشهد مركز ومدينة المراغة مشاريع تنوعت بين "إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة"، بإجمالي 162 مشروع داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن بينها الآتي:

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1- نال القطاع الصحي بالمراغة 27 مشروعًا، من بينهم تطوير مستشفى المراغة المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه وهي تكلفة تقديرية وليست نهائية.

2- وبقطاع مياه الشرب استهدفت مبادرة حياة كريمة أعمال إحلال وتجديد وتركيب ومد خطوط مياه بجميع قرى المركز، حيث يتم العمل على 21 مشروع، بتكلفة تقديرية بلغت 372 مليون جنيه.

3- تم العمل على 46 مشروع بقطاع الكهرباء بتكلفة تقديرية بلغت 366 مليون جنيه تقريبًا.

4- ونال قطاع الشباب والرياضة 6 مشروعات من بينها إحلال وتجديد وتطوير 12 مبنى إداري ومركز شباب، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه.

وفي مجال الشباب والرياضة إلتقى "صدى البلد" بالمهندس أسامة الجمل، أحد القائمين على مشروعات حياة كريمة، والمسؤول عن مبنى مركز شباب الشيخ شبل بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

"المشروع استلمته في 28 سبتمبر الماضي وتم الانتهاء من العمل على تطويره ورفع كفاءته في أقل من شهر وأيام قليلة ويتم تسليم المشروع بإذن الله"، بهذه الكلمات اخذ المهندس أسامة يوضح أن مشروع مركز شباب الشيخ شبل تم الانتهاء من العمل على رفع كفاءته نهائيًا في مدة لم تستغرق 30 يومًا.

سوهاج حياة كريمة المراغة المبادرة

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