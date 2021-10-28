محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع حريق شارع شبين الكوم بالإسماعيلية



تفقد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، قبل قليل، موقع نشوب حريق بمحل نظارات بشارع شبين الكوم بحي ثالث الإسماعيلية.



والتقي المحافظ بعدد من العاملين بمحل النظارات واطمئن عليهم، ووجهوا اليه الشكر لاهتمامه.



من جهتها كشفت مصادر، إصابة مسن، 52 عام، بحالة إختناق، ونقله الي المستشفي.

وتمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل محل نظارات فى شارع شبين بمدينة الاسماعيلية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع شبين الكوم أمام نادي المعلمين بحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية.

وتم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.