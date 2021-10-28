قلبك حياتك.. مبادرة للتحذير من خطر التدخين والسكر على صحة القلب

أكثر من 18مليون مصاب سنويا

حذر أطباء القلب من تداعيات التدخين ومرض السكر والتوتر والضغط على صحة القلب والشرايين التاجية للقلب والتى تؤدى لمضاعفات جسيمة تؤثر سلبآ على صحة الإنسان من خلال مبادرة "قلبك حياتك" والتي قامت بها "المؤسسة العلمية للقلب والشرايين" بالتعاون مع شركة إكسباند خلال إحتفالية "اليوم العالمي للقلب".

جاء ذلك خلال ندوة قلبك حياتك بحضور الدكتوره نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة و تحت رعاية وحضور أ.د. محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب و الشرايين وبحضور أعضاء المؤسسة العلمية للقلب و الشرايين وعدد من الأطباء المتخصصين.

وأكد الدكتور محمد صبحى أن الشخص العادى يجب أن يحافظ على صحته بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص من خلال ممارسة الرياضة أو على الأقل ممارسه رياضه المشى يوميا والبعد عن العادات الصحية السيئة وخاصة التدخين حيث أن التدخين بجميع أنواعه ضار بصحة القلب وهو أحد العوامل الرئيسية والهامة للإصابة بأعتلال القلب وامراض الشرايين التاجيه.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو زكي استاذ امراض القلب ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة االإسكندرية ان حماية القلب تتطلب ضرورة تغيير العادات الغذائية السيئة والاهتمام بالرياضة وذلك عن طريق البعد عن الدهون والزيوت المهدرجة فى الطعام وعدم زيادة الوزن خاصة أن زيادة الوزن مع استهلاك الدهون يسبب تراكم للكوليسترول الضار وبالتالى يسبب مشاكل لشرايين القلب ويجب أن ينتبه اى مريض عند قياس الكوليسترول بألا يتعدى القياس 100 قياس مع قياس الضغط بانتظام وبالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بجلطات يجب الإنتباه بشده ألا يزيد قياس الكوليسترول عن 60 قياس أو 80 بالاكثر وهذا الأمر لكل الأشخاص سواء كبار أوصغار السن بالإضافة لضرورة الإنتباه المستمر لقياس السكر لأن الإصابة بالسكر تعرض الشخص للإصابة بامراض الاعتلال للكلوى ولذلك يجب ألا يزيد قياس السكر ما بين 70 إلى 130 صايم ومفطر ولذلك يجب مراجعة الطبيب كل 6 شهور على الأقل .

كما حذر الدكتور عمرو زكي أيضا من التدخين واكد انه من اقوى مسببات امراض القلب ولذلك يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة ٣٠ دقيقة علي الاقل لتحسين الصحة بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص والوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية أو الفشل الكلوي .

كما شدد الدكتور شريف وجدى استاذ امراض القلب علي ضرورة الإنتباه من التعرض للضغوط النفسية والاخبار المحزنه أو التى تؤدى للاكتئاب لأن لها دور مهم فى الإصابة بالأمراض وليس عيبا أن يذهب الإنسان للطبيب النفسى للسيطرة على الضغوط النفسية التى فى حال تركها تسبب كثير من الأمراض.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة والتى وفرتها وزارة الصحة لاكثر من 55 مليون شخص حيث تم الكشف على المواطنين لمعرفة المصابين بالعتلال الكلوى مبكرا والمصابين بأمراض الضغط والسكر وهو أمر مهم جدا ساهم فى الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكرا .



وثمنت القصير توجه مصر نحو تطبيق التأمين الصحى الشامل على المواطنين والذى سيوفر العلاج بصورة أفضل للمواطنين بكل مستوياتهم .

وأشارت القصير أن الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقوم بكل الجهود لتقديم خدمات صحية افضل للمصريين وتحسين جودة الحياة حيث خطت خطوات هامة فى القضاء على التلوث حيث كانت القاهرة تصنف قبل عام 2016 من أنها أكثر المدن فى العالم تلوثا ولكن هذا الأمر تغير نتيجة تغيير السلوكيات فانخفضت ملوثات الهواء بشكل ملحوظ وذلك بتكاتف الجهود البيئة المحيطة والتى تؤثر على صحة الإنسان وفى اليوم العالمى للقلب يجب تشديد التحذير من العادات السيئة التى تؤدى للإصابة بأمراض القلب خاصة أن هناك ما يقرب من 18مليون مصاب جديد بأمراض القلب سنويا وهذا شىء فى حال استمراره يسبب عبء على الدولة والمجتمع وأملت القصير فى أن تولى مصر قريبا الدورة ال29 للمنظمة الدولية للبيئة والتى تهتم بتأثيرات التغير المناخي تساعد فى تحسين البيئة عالميا وبالتالى تحسين الصحة للناس بشكل عام.

وشددت القصير على ضرورة التوعية من اخطار التدخين فى المؤسسات وبين الشباب الصغار فى الأندية والمدارس خاصة أن هناك ما يقرب من 8 مليون شخص يموتون سنويا بسبب التدخين منهم مليون شخص غير مدخنين .