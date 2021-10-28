البريد المصري يرصد خدمات مكاتبه في إطار التحول الرقمي

قال المهندس إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن البريد يوجد لديه خطة طموحة في تغيير الانظمة الحالية و تغيير البنية التحتية المعلوماتية و تغيير تطبيقات كتيرة جداً.

وأضاف "إيهاب أبو بكر" خلال لقاءه ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هذه التغييرات هدفها هو خدمة المواطن بطريقة سريعة و أدق و بعدة صور، قائلاً:" ممكن صورة أنو ياخود الخدمة من مكتب البريد نفسه أو صور رقمية أخرى كمنصات الكترونية أو موبيل أبليكيشن".

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، أننا نعمل لتحسين بيئة العمل في مكاتب البريد،مسترسلاً:" أنا النهاردة عايز المواطن ياخود خدمة سريعة و محترمة فـذلك هو هدفنا".

وتابع:"أحنا بنعلم زملائنا في البريد أزاى يتعامل مع التطبيقات الجديدة و ازاى يتعامل مع الجمهور في الأوقات العصيبة و الاوقات السهلة و وراء ده كمان تكنولوجيا بتتغير كل شوية و أحنا بنحدث المكاتب بطريقة سريعة جداً و أحنا شغالين و دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعمل".