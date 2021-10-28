تفاصيل خناقة أشرف زكي وزوجته.. وروجينا تعلق: أول مرة اضربت لهذا السبب

حل الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا والمطرب أحمد شيبة، ضيوف على برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون”، وتحدث أشرف زكي وروجينا عن قصة حياتهم ومسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهم..وإلى أبرز التصريحات فى التقرير التالى:

روجينا تبهر الجميع بالغناء لـ أصالة

تحدث الفنان أشرف زكي عن الفنانة أصالة، قائلا "أصالة قامت بأداء أغنية مسلسل روجينا العام الماضي دون أن تحصل على أي مقابل"

روجينا تروي موقفا جمعها بـ رامز جلال وهي حامل

كشفت الفنان أشرف زكي تفاصيل موقف جمع بين زوجته ورامز جلال، قائلا:" كنت لسه معيد وروجينا بتدرس..فـ طلبت منه يوصلها للبيت عشان تجهز الأكل".



رمى الدبلة.. تفاصيل خناقة أشرف زكي وروجينا.. فيديو

روت الفنانة روجينا تفاصيل "أول خناقة" بينها وبين أشرف زكي، موضحة:" أول خناقة كانت في الخطوبة..وأشرف لما بيتخانق بيحول وبيتخانق باللغة العربية".





خطة أشرف زكي لمعرفة منزل روجينا وإقناعها بحبه ..فيديو

كشفت الفنانة روجينا تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة:" أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

روجينا لـ أشرف زكي: عاكست بنات قبل كدا.. ويرد: مش فاكر

وجهت الفنانة روجينا حديثها إلى الفنان أمير كرارة، قائلة:" ساعات في البرامج بعرف حاجات عن أشرف مكنتش اعرفها قبل كدا"، متابعة:" أنا عايزة أعرف هو عاكس بنات قبل كدا في المدرسة".

لأول مرة.. دويتو غنائي بين شيبة وأمير كرارة وأشرف زكي ..فيديو

قام كل من أشرف زكي وأمير كرارة وأحمد شيبة بأداء أغنية "أنت عمري" على الهواء، وذلك خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة".

يا نهار أسود.. روجينا تعلق على قصة تعرضها للضرب لأول مرة

جه الفنان أمير كرارة، حديثه إلى الفنانة روجينا خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، قائلا "عرفت أنك طلعتي رحلة للبحر مع أخواتك من غير ما تقولي لـ والدتك"، لتبادره “روجينا” معلقة: "يا نهار أسود أنت عرفت إزاي الموضوع دا".

أشرف زكي لـ أمير كرارة: خلى بالك أنا مش عايز الحلقة تنتهى بالشطب

وجه الفنان أمير كرارة سؤالا للفنان أشرف زكي، قائلا:" أنت إزاي بتتعامل مع 6 ستات في بيت واحد"، ليبادره الفنان أشرف زكي قائلا:" بتعامل عادي وبعيش معاهم أسعد أيام حياتي"

رسالة قلبية من روجينا إلى أصالة .. ماذا قالت |شاهد

كشفت الفنانة روجينا عن حبها للموسيقى والغناء، قائلة:" أنا بحب أصالة أوي ..بحب إحساسها وأغانيها".