حزب العمل يهاجم وزير جيش إسرائيل

ذكرت القناة 12 العبرية صباح اليوم الخميس، أن حزب العمل الإسرائيلي هاجم وزير الجيش بيني جانتس بسبب قراراته السلبية.



ووفقاً للقناة العبرية، على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، هاجم حزب العمل الإسرائيلي سياسة بيني جانتس، واتهموه باتخاذ قرارات ذات تأثير سلبي على العلاقات الدولية.



يشار إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت توتراً في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، عقب إقرار إسرائيل خطوات أدت إلى إثارة حفيظة المجتمع الدولي، كان على رأسها المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.