عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب العمل يهاجم وزير جيش إسرائيل

حزب العمل يهاجم وزير
حزب العمل يهاجم وزير جيش إسرائيل

ذكرت القناة 12 العبرية صباح اليوم الخميس، أن حزب العمل الإسرائيلي هاجم وزير الجيش بيني جانتس بسبب قراراته السلبية.

ووفقاً للقناة العبرية، على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، هاجم حزب العمل الإسرائيلي سياسة بيني جانتس، واتهموه باتخاذ قرارات ذات تأثير سلبي على العلاقات الدولية.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت توتراً في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، عقب إقرار إسرائيل خطوات أدت إلى إثارة حفيظة المجتمع الدولي، كان على رأسها المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

ممثل أمريكي ينشر تغريدة تصف إسرائيل بـ دولة فصل عنصري

أحمد أبو الغيط: إسرائيل ستدفع الثمن عندما يصل عدد سكان فلسطين إلى 15 مليونا

إسرائيل تل أبيب جانتس حزب العمل

ترشيحاتنا

معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها

ننشر تفاصيل الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش ..شاهد

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

6 أسباب وراء بكاء الطفل.. منها عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم.. كيف تجعله يتوقف عن البكاء؟

الطفولة والأمومة يطلق «لسه نـوارة» في 11 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

الرئيس السيسي للطفل المعجزة : ستكون شيخنا في أول افتتاح للمشروعات |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ