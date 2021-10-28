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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأقرع يُشعِل النيران بجلباب ويحرق ترزيا في سوهاج

صدى البلد

أصيب ترزي بحروق نارية مُتفرقة بالوجه والرأس واليدين، من الدرجة الثانية، إثر إشعال مُسن النار في جلباب وإحراقه به بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو “يحيى. م. ا”، 14 عامًا - ترزي - يقيم دائرة قسم طهطا، مصاب بحروق نارية بالوجه والرأس واليدين من الدرجة الثانية.

تم تحويل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لسوء حالته الصحية العامة؛ ولتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو “محمد. ا. ا”، 49 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم المدعو “محمود. ع. ا”، وشهرته الأقرع - 76 عامًا - بالمعاش - ويقيم دائرة القسم، بالتعدي على نجله بسبب اعتراضه على بيع جلباب له لم يعجبه فأشعل النيران به وألقاه في وجه الترزي "نجل المُبلِغ"، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ترزي حروق الأقرع مسن

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