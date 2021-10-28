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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب سوهاج تحتفل بالطلاب الجدد والقدامى وتكرم 80 من المتميزين

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مراسم الإحتفال باستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتكريم ٨٠ طالبا من الأوائل والمتميزين علمياً في الأقسام والأنشطة والبرامج المختلفة، والذي نظمته كلية الآداب بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وذلك بحضور الدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية، والدكتور محمود مراد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة مطولة رحب فيها بجميع الحاضرين، وقدم التهنئة للطلاب بالعام الجديد، مثمناً دور كلية الآداب وأهميتها بين كليات الجامعة، ولاسيما في انفرادها بالحصول على حزمة من البرامج الجديدة المطلوبة لسوق العمل، والمتوافقة مع ظاهرة التحول الرقمي.

ووجه الشكر لجميع منتسبي الكلية للجهود المبذولة في الاستعداد لإعادة حصول الكلية على جودة الاعتماد الأكاديمي، محدثاً الطلاب عن كل المستجدات المتعلقة بالكتاب الإلكتروني وآلية التعامل مع المنصة الذكية، وكذلك المعايير الموضوعة للتسكين بالمدن الجامعية، والمباني الحديثة التي تم تأهيلها خارج الحرم الجامعي لزيادة فرص القبول بالمدينة لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأكد "عبد الخالق"، أن إدارة الجامعة تتحمل جميع النفقات الدراسية الخاصة بالكتاب الإلكتروني أو السكن بالمدن الجامعية، أو تقديم الخدمات العلاجية مرتفعة التكاليف، لغير القادرين ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام، معلنا خلو محافظة سوهاج من الأمية بحلول عام ٢٠٢٥، وحصول كل خريج يمحو أمية ١٥ طالبا على فرصة عمل بالجامعة.

وناشد جميع الطلاب باستمرار التمسك بالإجراءات الاحترازية وسرعة تلقي اللقاح، مشدداً على عدم السماح بدخول الحرم الجامعي إبتداء من ١ نوفمبر المقبل، دون إظهار الطلاب إثبات الحصول على التطعيم.

ووجه الدكتور كريم مصلح صالح، الشكر للقائم بعمل رئيس الجامعة على تعاونه ودعمه اللامحدود في حصول الكلية على الإعتماد الأكاديمي وإجراءات إعادة الاعتماد، مشيراً إلى أن الكلية تسعى للحصول على ثلاثة اعتمادات خاصة بالأيزوا.

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وأوضح أن الهدف من تنظيم الحفل تعريف الطلاب الجدد على ما تحتويه الكلية من أقسام علمية ومراكز بحثية وبرامج جديدة لأول مرة بالجامعات المصرية، مناشداً الطلاب المحافظة على النظام والنظافة داخل الكلية، والاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية، والتسلح بالعلم والمعرفة لمسايرة متطلبات العصر.

وقال الدكتور محمد توفيق، أن عدد الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية بلغ ٢٣٠٠ طالب، موزعين على الأقسام والبرامج المختلفة، لافتاً إلى أن الاحتفال شهد تكريم ٨٠ طالبا وطالبة من المتميزين بالأقسام والأنشطة والبرامج، منهم ١٥ طالبا بالفرقة الأولى، و ٢٢ طالبا بالفرقة الثانية، و١٩ طالبا بالبرامج الدراسية المختلفة، و ٢٤ طالبا بالأنشطة الطلابية.

الجدير بالذكر أن الحفل اشتمل على عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الكلية وأحدث التطورات الإنشائية بها، وعرض عدد من الفقرات الفنية والإنشاد الديني من تقديم فريق "كورال" الكلية.

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