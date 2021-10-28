عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

الهند تجري تجربة
الهند تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي

نجحت الهند في اختبار إطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر من جزيرة قبالة سواحل ولاية أوديشا شرقي البلاد.
وذكر تليفزيون "إن دي تي في" الهندي، اليوم الخميس، أن الصاروخ "أغني-5" مزود بمحرك يعمل بالوقود الصلب من ثلاث مراحل، ويمكنه ضرب الأهداف بدرجة عالية جدا من الدقة.
وتمتلك القوات الهندية في الوقت الحالي عددا من صواريخ "أغني" الباليستية، من "أغني-1" إلى "أغني-5"، التي يتراوح مداها من 700 حتى 5 آلاف كيلومتر، وهي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.
وتعمل الهند على تطوير أنظمتها النووية والصاروخية متوسطة وطويلة المدى منذ التسعينيات وسط منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين في دفعة كبيرة لقدرات البلاد الدفاعية.

موضوعات متعلقة

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8 قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ 97 دولة

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ97 دولة

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

200 دعاء في بداية السنة الهجرية الجديدة للرزق بالمال والبنين

ضرب إسرائيل بـ 15 صاروخا| نزوح الأهالي من لبنان.. وحزب الله يرد

اليونيفيل تدعو لضبط النفس ووقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان

بعد قصف صاروخي لـ شمونة الإسرائيلية.. شاهد| سقوط صواريخ جنوب لبنان

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل السلع

هل يجوز للخاطبين إخفاء المرض قبل الزواج؟

القابضة للمياه: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

الديناصور الحي.. العثور على نوع أسماك نادر يتغذى على الدماء.. شاهد

محافظ جنوب سيناء يلتقي قافلة منظمة خريجي الأزهر ويثني على جهود الإمام الأكبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

"سي السيد".. اعترافات فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل عرض "زلزال" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر قبل تقديمها غدا

يعزف النشيد الوطني ويعشق الكشري.. سفير كوريا يكشف أسباب تأثره بالثقافة المصرية

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ