الديناصور الحي.. العثور على نوع أسماك نادر يتغذى على الدماء.. شاهد

بعد رحلة بحث استمرت قرابة الـ 20 عاماً، عثر مرشد سياحي على نوع سمك نادر يعرف بـ «الديناصور الحي» مقارناً إياه بوحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.

وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، كان الكثيرون يعتقدون أن هذا الكائن البحري الغريب ما هو إلا مجرد أسطورة على الرغم من ورود تقارير بهجرته إلى الشلالات المحلية.

سمك الجلكي الملقب بـ «الديناصور الحي»

تعقب المرشد السياحي، شون بلوكسيدج، الحيوان الماص للدماء في أستراليا، ليجده على الطبيعة بلا فك ويمتلك أسنانا دائرية و يتغذى على دماء فريسته.

وقال بلوكسيدج: «لقد سمعت الكثير من القصص من القدامى حول كيفية اعتياد سمك الجلكى على الهجرة بالآلاف إلى الشلالات، لكننا لم نرهم في نظام مارغريت ريفر منذ أكثر من عقد».

سمك الجلكي

وأضاف المرشد السياحي أنه يخرج كل يوم في جولة إلى النهر على الزوارق آملاً دائمًا في اكتشاف واحدة، لكن هذا كان يوم سعده، حيث اكتشف منها بالفعل.

وأشار إلى أنه نظر إلى أسفل في الماء وبدا الجلكى وكأنه أنبوب أزرق طويل يجلس في المياه الضحلة، منوهاً: «نزلت لإلقاء نظرة فاحصة فقط لأكتشف نصف دزينة أخرى من الأنابيب تحاول شق طريقها أعلى الشلال».

ولفت: «كنت أحاول العثور عليها على مدار العشرين عامًا الماضية! والآن شعرت المجموعة السياحية بسعادة غامرة، مدركين بسرعة أهمية رؤيتهم بمجرد أن أوضحنا مدى ندرة وجودهم».